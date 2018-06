Rosengårds väg mot att spela Sveriges snabbaste fotboll: "Fotboll är idéer och genomförande av idéer"

FC Rosengård, tidigare LdB, hade vunnit fem ligatitlar på sex år, och året de missade guldet var de bokstavligt talat centimeter ifrån det. Det har följts upp med två raka år utan SM-guld, och sportchefen Therese Sjögran sa till Sydsvenskan i vintras att det ”inte känns som det finns mycket utrymme för mig att misslyckas”.

Till detta har damallsvenskan tappat i förhållande till flera av Europas stora ligor. Profilerna är färre, kvaliteten på vissa håll lägre. Pengarna räcker inte längre till de största stjärnorna.

Rosengård behövde ett sätt att ta sig ur och upp. Att bygga något som handlade mer om processer och utveckling, men samtidigt få resultat även kortsiktigt. De behövde en tränare som kunde få ut mer av spelarmaterialet. De valde nu 35-årige Jonas Eidevall.

Frågan är hur många mer taktiskt intresserade tränare det finns i Sverige. På en fråga vilka tre i världen som han helst hade velat äta middag med, oavsett vilka det än är, så sätter han sig ner inför intervjun och skriver ner namn. Presidenter? Skådespelare? Författare?

Nej. Uteslutande fotbollstränare. Det slutar med en som han kan diskutera speluppbyggnad med (Pep Guardiola), en försvarsspel (Diego Simeone), och en hög press (Bröndbys Alexander Zorniger).

- Vad förväntar sig en styrelse och folk runtomkring Rosengård? Att vi ska vinna. Jag har inga problem med det, även om jag vet att det inte är enkelt. Hur vi ska vinna bestämmer jag, resterande ledare, och spelare. Det är det viktiga för mig.

- Men det är viktigt att ”Hur”, processen, aldrig blir en ursäkt för att inte nå resultatet. Då är man för mig rätt snett ute. Det är inte enkelt att nå ett resultat, men processen är en hjälp för klubben och spelarna att nå ett resultat. Börjar man snöra in sig i resonemang om att saker ska ta lång tid, då har du nog problem med din process. Då har du nog problem med din pedagogik ute på planen. Då har du nog problem med att förstå att fotboll är ett komplext spel, men du ska inte göra det komplicerat.

- Det tror jag är det viktigaste under en process: skillnaden mellan komplext och komplicerat. Att förstå att det är en stor skillnad.

Han är visserligen inte ny i klubben då han var huvudtränare även 2013 och halva 2014. Han lämnade för att han kände att han inte utvecklades tillräckligt mycket.

- Jag är mycket mer avklarad med alla idéer nu. Grundspelet, hur jag vill göra i alla faser, men också hittat en modell för hur jag utvecklar mig vidare som tränare. Vad jag har byggt upp för nätverk omkring mig, hur ser jag till att jag inte fastnar, vad kan jag läsa för litteratur, vad kan jag träffa för människor, vad kan jag se för lag för att få idéer. Förra gången jag var här blev det en återvändsgränd. Vi vann och det var bra, men jag kom inte vidare som tränare.

Han har nu kommit fram till att det ska handla ännu mer om att vara tempostarka. Redan när han anställdes i vintras så pratade han om att Rosengård skulle spela Sveriges snabbaste fotboll.

- För mig är fotboll idéer och genomförande av idéer. Det är det som driver mig, det är så jag tror att man arbetar.

- Idealistiskt vill jag att folk tittar på Rosengård och säger ”det dem gör i taktik och utförande är på riktigt hög internationell nivå”. Förhoppningsvis att man tar de idéerna, att vi är förebilder, att folk kommer hit och tänker ”det här ska vi nog testa på herrsidan också, för som de löser situationerna är riktigt bra”. Att sudda ut de skillnaderna: det är fotboll. Det är inte herrfotboll och damfotboll. Om jag lyckas med det ur ett tränarperspektiv, så behöver jag inte heller tycka synd om mig själv senare med att ”det är så svårt att gå mellan damsidan och herrsidan för tränare”. Det är upp till mig själv med den produkten vi levererar och det vi gör.

Finns det några idéer i andra damallsvenska lag som du kan ta efter?

- Det är mycket Stoke- och Championshipfotboll i toppen i dag, tillsammans med oss. Det är mycket riskminimerande, man spelar hellre utan boll än med boll. Man ställer upp mycket med fasta situationer och gör det bra.

- Ur ett idémässigt perspektiv finns det noll för mig att hämta. Ur ett utförandeperspektiv så tycker jag de förtjänar allt beröm för hur de utför idéerna. Det är upp till oss och andra lag att visa att andra idéer är bättre för att spela fotboll.

För att få ihop ett snabbt och därmed fysiskt krävande spel så behövs många saker. En av dem är att få kropparna att må ännu bättre. Eidevall och ledarstaben (assisterande tränaren Malin Levenstad, analytikern Jonathan Bartling, målvakstränaren Kenneth Mattsson) började med att sätta upp en mer professionell struktur på dagarna.

De skulle utnyttja att de är det enda damallsvenska laget som kan träna på dagtid. De har ett någorlunda fast schema, och försöker även utbilda spelarna att ta stort eget ansvar när de inte är på träningsanläggningen. Sömn är en av delarna där. Ett par ur ledarstaben var nyligen på en föreläsning kring ämnet. Ett lag vars spelare snittade åtta timmars sömn per natt gick upp till tio timmar, och den positiva effekten motsvarade nästan två års strukturerad träning. De vill lära spelarna om hur stor påverkan sådana saker kan ha under deras lediga tid.

På själva fotbollsplanen handlar många idéer om att Rosengård ska återupprepa saker.

- När man ser lag lyckas både nationellt och internationellt, då har de oftast en väldigt tydlig idé om hur de vill genomföra det. Anledningen är att fotboll går så pass snabbt och är en så pass komplex sport. Du måste vara igenkänningsbar i spelet om du förväntar dig att de ska lösa det på ett snabbt och kvalitativt sätt. Samma situation uppstår kanske aldrig två gånger i rad, men liknande situationer kan uppstå hur många gånger som helst.

- Ju bättre du vet var dina spelare borde vara på planen, desto lättare kommer det vara för dig att spela bollen framåt på ditt första tillslag.

Han pratar om att de har en lojal, hårt arbetande, och ambitiös spelargrupp. Det är en grupp med stor individuell skicklighet i passningsspel och spel på små ytor, som dessutom har tagit åt sig många delar av positioneringarna som ledarstaben är ute efter. Däremot måste spelarna bli ännu bättre på att löpa högintensivt på längre distanser.

- Och jag vet att spelarna inte kan springa lika snabbt som en herrspelare, men det finns inget som säger att de inte kan reagera lika snabbt. Där ska vi ställa samma krav som vilket lag som helst. Det spelar ingen roll om det är här, Man Citys A-lag, eller Malmö FF:s A-lag.

- Det är det vi pratar om när det är gäller Sveriges snabbaste fotboll: bollen kommer alltid vara snabbare än spelarna. Huvudet kommer alltid vara snabbare än benen. Förmågan att göra saker snabbt kollektivt kommer alltid vara mer avgörande än att göra saker snabbt en och en.

Är ni Sveriges snabbaste lag än?

- Inte än, men inom återerövringsspelet är vi det, då i ett reaktionsperspektiv. I kontringsspelet offensivt är vi inte det än. Vi är inte tillräckligt skickliga, taktiskt och tekniskt, att uppfatta och slå passningarna. Det är en bit kvar.

De har nästan dubbelt så många bollvinster på offensiv planhalva som motståndarna har, men själva kontringarna fungerar inte.

- Där ligger det många mål och väntar på oss. Vi gör alldeles för få mål på kontring för att jag ska vara nöjd nu. Vi är i vart fall fem mål för lite där.

Finns det några beteenden på planen från förra året som fortfarande sitter kvar, men som ni vill få bort?

- Viljan att spela ett lågt försvarsspel, att välja det istället för ett högt försvarsspel, finns definitivt kvar från ifjol. Att inte vilja löpa högintensivt framåt när möjligheten finns, utan bli lite bekväm och tänka ”ska vi inte hålla i bollen?”. Jag hatar det. Att hålla i bollen för sakens skull förstår jag ingenting av. Man håller i bollen för att flytta motståndaren och skapa möjligheter. Om motståndarna redan är flyttade och möjligheten finns, då ska man ta den möjligheten framåt. Gör man inte det är man för dåligt tränad, man är för lat, man vill inte framåt. Det finns bara en väg framåt och det är att ta vägen framåt. Sedan om man blir för trött, då får man ta det. Då har man pushat kroppen till att göra det nästa dag istället.

- En tredje sak är också att vi slog alldeles för många inlägg ifjol, i mitt tycke.

- Jag tycker att man utsätter sig för många dåliga kontringssituationer när motståndarens målvakt får boll i handen. Vi ska undvika det, och vill hellre att motståndaren ”vinner” bollen i situationer där de inte kan kontrollera den och lätt kan bli pressade till misstag.

Orkar då spelarna med att konstant spela så intensivt? Eidevall pratar om att få Rosengård att vara mer vana vid att spela så snabbt och vara damallsvenskans mest tempostarka lag. Finns chansen att attackera mot en lag utan organisation: ta den.

- Och om vi är trötta så är motståndarna ännu mer trötta.

Än så länge ger Eidevall betyget ”Okej” för 2018. Ett cupguld, 16 av 21 poäng i serien. Han lyfter fram att laget är bra på etablerat spel när motståndarna är låga, och de har ett bra återerövringsspel där de skär av pressvinklar och pressar ”som en svärm”. Ibland sitter dock inte pressen, och ibland har de själva problem att spela sig ur hög press. Fasta situationer har gått okej, men ska göras bättre.

- Så som vi skapar flest målchanser nu är antingen via kantgenombrott. Inte inlägg, utan genombrottsspel där man kommer in bakom eller framför backlinjen med ett inspel. Där skapar vi målchanser på utifrån att vi har ett bra genombrottsspel på kanten. Vi skapar också målchanser via centrala genombrott, att kombinationsspela därifrån.

Vad säger du ur ett individuellt perspektiv, finns det någon spelare som har överraskat dig positivt?

- Caroline Seger är outstanding i så många saker hon gör. I spelet brinner hon för detaljer, vinklar, spela sig ur press. Det smittar av sig på ett fantastiskt sätt, men även hur hon tar sig an idéer. Viljan att genomföra saker på ett 100 procent korrekt sätt. Sedan sättet hon är på i vår grupp. Hur hon är mot de yngsta, mot de äldsta. Hon kan prata med mig på ett bra sätt, med 16-åringar på ett bra sätt, med spelare på ett bra sätt, med sponsorer på ett bra sätt... För mig är det en ideal lagkapten. Jag visste att hon var bra, men inte så exceptionellt bra att ha i en grupp som hon har varit.