Samuelsson om efterlängtade comebacken: ”Vill inte vara för glad än”

2017 utsågs Jessica Samuelsson till Sveriges bästa back och lämnade Linköping för spel i Arsenal. Men efter bara några veckor i nya klubben kom skadorna.

I början av året valde försvaren att lämna den engelska storklubben för Rosengård, främst för att öka sina chanser att nå en plats i VM-truppen. Men återigen satte skador stopp för Samuelsson.

- Det har varit en bergochdalbana, upp och ner, många tunga perioder. Men med hjälp av lagkamrater, familj och vänner har jag kunnat samla mig igen och hittat energi för att försöka komma tillbaka, säger hon.

I helgens möte med Djurgården var 27-åringen tillbaka och gjorde allsvensk debut för serieledarna Rosengård.

- Det var jättekul att få komma in och spela lite fotboll, att spela match igen har jag längtat efter.

Men Jessica Samuelsson kan inte njuta av comebacken fullt ut.

- Jag kan äntligen spela igen, sen så vill jag inte vara för glad än. Jag hoppas att det här håller i sig med kropp och knopp, att jag får fortsätta träna fullt nu ett tag och glädjas åt det.

Du säger att du inte vill vara för glad än, vågar du inte riktigt tro på det?

- Jag har gjort comebacker tidigare och då har det också känts bra. Men jag vill gärna kunna träna och spela kontinuerligt nu under en längre tid för att se att allt funkar. Det är klart att jag är superglad över att få komma in och det känns bra, men de där sista procenten håller jag tillbaka lite än så länge.

Sedan backen kom tillbaka till Sverige har hon råkat ut för en bristning i låret två gånger om.

Efter de här tunga åren, har drömmen förändrats?

- När jag hade första skadan hade jag just flyttat till England och kände att jag ville ta ett steg till och se hur långt jag kunde gå. Men just nu känner jag mer att jag bara vill, såklart vill jag inte bara spela fotboll och ha kul, men jag vill känna att jag har en hel kropp under en längre period. Jag vill känna mig bekväm med det och få tillbaka mitt självförtroende igen, det har ändå gått nästan två år sedan jag tränade och spelade kontinuerligt på den här nivån, säger Samuelsson och fortsätter:

- Jag tar det dag för dag, vecka för vecka och månad för månad, och får se vad jag känner. Sedan kommer det förhoppningsvis leda till att jag kan höja mina krav och mina drömmar igen.

På söndag ställs Rosengård mot Kopparbergs/Göteborg i ett riktigt toppmöte.

Tror du vi får se dig på planen?

- Jag hoppas det, jag kommer vara tillgänglig för spel.