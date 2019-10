Schough besviken efter första året i Djurgården: "Förutsättningarna måste bli bättre"

Förlust mott Vittsjö borta i sista omgången, men trots nederlaget lyckades Djurgården hålla sig kvar i damallsvenskan i och med då även Limhamn Bunkeflo förlorade hemma mot Kopparbergs/Göteborg.

- Det var en otroligt svårspelad match, den sämsta planen jag någonsin har spelat på tror jag. Det var helt otroligt, det var så dåligt väder plus att gräset var så mjukt. Vi fick kämpa rejält i dag. Vittsjö har inte släppt in särskilt mycket mål i år så vi visste att det skulle bli riktigt tufft. Vi kunde hålla 0-0 ganska länge men i andra halvlek var de lite starkare än oss, säger Olivia Schough till Fotbollskanalen.

Trots förlusten säkrar ni nytt kontrakt – i sista omgången.

- Det var skönt. Tack vare vår upphämtning mot Piteå så håller vi oss kvar. Vi får ändå vara hyfsat nöjda med vår avslutning på året.

Vad säger du om säsongen överlag?

- Det är såklart en besvikelse, vi trodde mer om den här säsongen. Djurgården har varit ett bottenlag i några år, jag hoppas att det kan bli bättre nästa år, att det kanske satsas lite mer på allt runtomkring också. Det är många detaljer som kan bli bättre. Förutsättningarna måste bli bättre helt enkelt.

Vad hade du själv för målbild när du kom till Djurgården det här året?

- Min målbild var att hjälpa Djurgården att ta sig uppåt i tabellen efter många tunga år. Nu blev det ett tungt år det här året också, så det var ingen målbild som stämde.

Vad är det som inte har stämt i år?

- Det är en blandning mellan otur och för dåligt spel helt enkelt. Det är många matcher vi har spelat väldigt bra, men ändå inte fått med oss någon poäng alls. Vi har förlorat matcher som vi inte borde ha förlorat. Vi har inte ens fått med oss några oavgjorda resultat vilket har varit helt otroligt vissa gånger. Men självklart ska vi kunna ta mer poäng än vad vi har gjort. Jag ska inte skylla för mycket på otur, men vissa matcher har varit ren otur faktiskt.

Du har kontrakt med Djurgården över nästa säsong också, hur ser du på framtiden?

- Det är svårt att tänka i de banorna just nu. Just nu är jag bara så himla lättad och glad. Någonstans är jag glad även om vi är besvikna över hur säsongen har varit. Just nu sitter jag på bussen och bara är lättad och glad, vi får kämpa vidare nästa säsong.

Tankarna är att du fortsätter i Djurgården även nästa säsong?

- Ja, så är tankarna just nu.