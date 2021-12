Trio lämnar Hammarby: "Tiden i Bajen blev kortare än jag hade hoppats"

Hammarby IF har avslutat sin första säsong i damallsvenskan och till nästa kommer truppen omformas något. Nu meddelar klubben att tre spelare lämnar. Varken Frida Törnqvist, Jonna Ståhl eller Petronella Ekroth kommer förlänga sitt kontrakt.

Den sistnämnda återvände till Bajen under sommaren 2020. Ekroth kom då senast från AS Roma, men återkomsten till Sverige förstördes av en korsbandsskada efter bara sex matcher. Därefter väntade ett drygt år av rehabilitering. Ekroth har under hösten varit med i matchtrupper, men har ännu inte gjort comeback på plan efter skadan.

- Petronella hade otur och fick en allvarlig skada strax efter hon kom till oss, vilket gjort att hon tyvärr inte haft möjlighet att visa vad hon går för och för att kunna konkurrera. Kontraktet går nu ut och för att fortsätta bygga truppen har vi eftersökt andra egenskaper. “Nella” har varit fantastisk vid sidan av planen under sin rehabperiod, stöttat laget under hela tiden och varit 100% professionell, säger sportchefen Johan Lager i pressmeddelandet.

ANNONS

Var Ekroth tar vägen härnäst är ännu inte klart. Men på sin Instagram delar hon med sig av att det senaste året har varit en besvikelse.

”Nja det var väl inte riktigt det här scenariot jag såg komma i slutet av tunneln när jag hela året tänkt ”jag ser ljuset, jag närmar mig mållinjen, snart är jag där!!” Tyvärr blev tiden i Bajen den här gången kortare än vad jag hade hoppats på och självklart hade jag önskat att jag fått spendera den på planen och inte utanför. Men, jag tar med mig och minns de fina minnena”, skriver hon om avskedet.

Nya klubbadresser är inte heller klara för Törnqvist eller Ståhl.