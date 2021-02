TV: AIK glidtacklade hem segern mot Djurgården

Under söndagen fick vi en försmak av vad som väntar i damallsvenskan när Djurgården och nyuppflyttade AIK ställs mot varandra senare i år. Lagen möttes nu i bronsmatchen av försäsongsturneringen Stockholm Challenge efter att Djurgården förlorat mot BP förra helgen medan AIK föll mot Hammarby.

Djurgården tog direkt initiativet på Tele2 Arena och förde matchen under stora delar av första halvlek. AIK stack emellanåt upp i anfall, men båda lagen saknade det där lilla sista som behövs för att skapa riktigt heta målchanser. Första halvlek slutade mållös.

ANNONS

Andra halvlek började mer lovande i chansväg och tio minuter in kom även det första målet. AIK:s japanska mittfältare Honoka Hayashi spelade ut bollen på vänsterkanten till Rosa Kafaji, som slog in bollen mot målområdet. Efter att Jenny Danielssons skott blivit täckt följde Hayashi upp och glidtacklade bollen in i nät.

Djurgården satte fart framåt i sin kvitteringsjakt och hotade främst via Tilde Lindwall (som testade flera skott från sin vänsterkant) samt via hörnor (som de gjorde mål på i semifinalen mot BP). Men den riktigt heta målchansen kom aldrig. I stället kunde AIK hålla undan och vinna med 1-0.

AIK:s skyttedrottning från fjolåret, Adelisa Grabus, tyckte att lagets insats var ett fall framåt jämfört med 0-2-förlusten mot Hammarby förra helgen.

- Vi har kommit ett steg längre än förra veckan, men vi har en hel del kvar att jobba på med det nya spelsättet och spelidén. Att vinna är ändå viktigt, säger hon till Fotbollskanalen efter matchen.

AIK vann elitettan i stor stil i fjol och nu väntar spel i damallsvenskan.

ANNONS

- Förra året hade vi väldigt mycket spelövertag och spelade offensiv fotboll. I år handlar det kanske mer om att hålla oss kvar i allsvenskan och då är det en hel del försvarsspel som krävs, säger Grabus.

Damerna är fortfarande tidigt in på försäsongen och detta var AIK:s andra match i år.

- Vi började rätt nyligen med det taktiska, så vi har en bit kvar. Men jag tror absolut det kommer lösa sig så småningom och sitta ännu bättre, säger Grabus.

I Djurgården var det dystrare miner efter lagets andra raka förlust (förra helgen föll de på straffar mot BP). Yttermittfältaren Tilde Lindwall, född 2001, var en av de mest initiativrika spelarna i Dif.

- Jag gjorde det helt okej i första, sen blir det ganska desperat i andra. Vi får inte någonting med oss och får bara springa och jaga bollen. Det är något vi får jobba på, att hålla ihop det även när vi ligger under och försöka forcera mer, säger Lindwall till Fotbollskanalen.

Djurgården inledde som sagt bäst innan AIK tog sig in i matchen alltmer.

- Vi har större delen av matchen, speciellt i första halvlek, men det är som att vi inte tror på det tillräckligt, att vi inte sätter dit målen. Det är det som gör att vi inte vinner sådana här matcher, säger Lindwall.

ANNONS

Vad fattades, tycker du?

- Lite mer vinnarinstinkt hade jag gärna sett i hela laget, att folk ska våga göra det själv och våga bryta mönstret.

Var lämnar detta er i säsongsförberedelserna?

- De här två matcherna känns inte jättebra, men jag tror att vi kan göra det så mycket bättre. Vi måste göra det. Vi ska vinna sådana här matcher och det är bara upp till oss visa att vi är bättre.



Senare under söndagen ställs Hammarby mot BP i finalen. Den matchen startar 16:00.

Se målet i spelaren ovan.