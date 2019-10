TV: Kopparbergs/Göteborg försenade Rosengårds guldfirande – vann borta mot Piteå

Förutsättningarna inför mötet mellan Piteå och Kopparbergs/Göteborg var enkla. Vinner Piteå eller tar poäng är SM-guldet Rosengårds – men om göteborgarna skulle segra får guldfesten vänta. En sistnämnd bedrift som alltså Göteborg lyckades med och befäster nu även sin andraplats.

Något oroväckande för göteborgarna – i kampen om att försena Rosengårds guldfirande – var att det hemmalaget började mötet på LF Arena klart bäst. I en intensiv inledning kom norrbottnarna till en rad chanser och hade även en boll i nät i den sjunde minuten, men dessvärre blev målskytten Julia Karlernäs avvinkad för offside. Tråkigt för gästerna var dessutom att Emma Berglund (precis återkommen från skada) tvingades utgå i den 20:e minuten. Kopparbergs/Göteborg spelade dock upp sig och kunde även gå till halvtidsvilan i en tvåmålsledning efter att Julia Zigiotti Olme och nyinbytte Pauline Hammarlund skjutit in varsitt mål.

Precis som under början av matchens första 45 minuter var det hemmalaget som kom började bäst och kom till flest chanser. Något som däremot blev allt mer påtagligt under den andra halvleken var Piteås ofömåga att med precision avsluta i den sista tredjedelen. Att se Piteåspelarna driva upp bollen och sedan avlossa tämligen enkla skott för bortakeepern var dessvärre, för hemmalagets del, en alltför ofta vanlig syn. Under i stort sett hela den andra akten fortsatte hemmalaget på den inslagna vägen – att trycka på för en reducering. Hemmalaget lyckades också få in ett mål i slutet, men det räckte inte utan gästerna segrade med slutsiffrorna 2-1.

I nästa omgång, den 21:a det vill säga, reser Piteå till huvudstaden för att möta krisande Djurgårdens IF och Kopparbergs/Göteborg tar emot Växjö DFF på hemmaplan.

Under dagen blev också klassiska Umeå IK klara för spel i damallsvenskan nästa år. Detta efter att de besegrat Uppsala på bortaplan samtidigt som Hammarby slog AIK i Stockholmsderbyt.

Startelvor:

Piteå: Andersson - Henriksson, Lövgren, Ikidi, Pedersen - Jakobsson, Löfqvist, Karlernäs, Aronsson - Edlund, Da Silva

Kopparbergs/Göteborg: Geurt - Berglund, Leach, Pennsäter - Koivisto, Curmark, Böe Risa, Roddar, Kuikka - Zigiotti Olme, Blomqvist