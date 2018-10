TV: Kopparbergs/Göteborg tog sista chansen i guldstriden med storseger mot Kristianstad

Kopparbergs/Göteborg var tvungna att vinna mot tabellfyran Kristianstad om de skulle ha någon chans i guldstriden. Då gjorde man två snabba mål efter tjugo minuter och tog över matchen fullständigt.

Först blev Pauline Hammarlund frispelad i straffområdet av Rebecka Blomqvist och placerade enkelt in ledningsmålet. Sedan lyfte Elin Rubensson in en frispark från vänster som Beata Kollmats dök upp på och nickade in 2-0 från nära håll.

Innan halvtid gjorde också Julia Zigiotti OIme 3-0 när hon tog emot en passning från Olivia Schough och avancerade in i straffområdet där hon tryckte in bollen vid ena stolpen.

I inledningen av andra halvlek lyfte Elin Rubensson in en frispark en bra bit utifrån. Julia Zigiotti Olme var framme vid bollen, men träffade aldrig den. Bollen gick istället rätt in i mål bakom Moa Olsson i hemmamålet som hade förväntat sig en touch.

Rubensson gjorde också 5-0 på straff innan Alice Nilsson reducerade från nära håll för hemmalaget till slutresultatet 5-1.

Kopparbergs/Göteborg klev tack vare vinsten upp på andra plats i tabellen, en poäng bakom Piteå och två poäng före Rosengård. De båda lagen möter varandra på måndag, i en match som kan avgöra guldstriden. Kristianstad ligger kvar som fyra, utan möjlighet att hamna på någon annan plats i serien.