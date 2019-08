TV: Kungsbackas jätteskräll - bärgade första segern i år mot Linköping

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More.

Kungsbacka DFF-Linköpings FC 2-1 (0-0)

Nykomlingen Kungsbacka är jumbo i damallsvenskan och hade inför onsdagskvällens möte med topplaget Linköping inte vunnit en enda match i år i damallsvenskan. Då vände den trenden lite oväntat den här kvällen. Efter att Frida Maanum i den 49:e minuten gav Linköping ledningen, så avslutade Kungsbacka andra halvan av matchen starkt genom att Sara Nilsson blev tvåmålsskytt till 2-1-seger på Påskbergsvallen. Nilsson gjorde båda målen på övertid och fick därmed vara med och fira lagets första seger den här säsongen. Kungsbacka är än dock fortsatt sist i tabellen, medan Linköping är femma, åtta poäng efter Rosengård i serieledning.

Kristianstads DFF-Växjö DFF 3-1 (1-0)

Kristianstad, som inför onsdagskvällens match, hade tre raka matcher utan förlust fortsatte den trenden hemma mot Växjö. Skånelaget kopplade i första halvlek grepp om matchen efter mål i den 24:e minuten av Alice Nilsson till 1-0. Kajsa Törnkvist utökade i den 50:e minuten till 2-0 och Sofia Hagman tolv minuter senare till 3-0. Därmed var matchen avgjord och Växjös sena reduvering av mindre betydelse för slutresultatet. Kristianstad är sexa i tabellen, medan Växjö är på niondeplats i damallsvenskan.

Kif Örebro-Kopparbergs/Göteborg 0-3 (0-1)

Kopparbergs/Göteborg jagar serieledande Rosengård i den damallsvenska tabellen och bortaspelade under onsdagen mot Kif Örebro utan skadade anfallaren Pauline Hammarlund i anfallet, som i mötet med Kungsbacka ådrog sig en knäskada. Trots det imponerade Göteborgslaget genom att i första halvlek ta ledningen efter mål av landslagsmittfältaren Elin Rubensson. Det gav laget trygghet att fortsätta framåt och i andra halvlek punkterade Julia Roddar och Rebecka Blomqvist matchen till 3-0. Kopparbergs/Göteborg är tvåa i serien med fyra poäng upp till Rosengård i serieledning.

Eskilstuna United DFF-Djurgårdens IF 4-2 (1-0)

Ett mål i första halvlek, fem mål i andra. Eskilstuna United och Djurgården bjöd under onsdagskvällen på ett målkalas på Tunavallen. Cajsa Åkerberg gav i första halvlek Eskilstuna ledningen och i andra halvlek svängde matchen. Djurgården kom först ikapp till 2-2 efter mål av Petronella Ekroth och Hanna Folkesson som kvitterade till 2-2, men tappade sedan in ytterligare två bollar till förlust. Felicia Rogic blev tvåmålsskytt till 3-2, medan Kaisa Collin skrev slutresultatet till 4-2. Eskilstuna är åtta, medan Djurgården är tia i den damallsvenska tabellen.

Piteå IF-Vittsjö GIK 0-0 (0-0)

Regerande svenska mästaren Piteå har i år hackat i damallsvenskan och hade inför onsdagskvällens möte med Vittsjö endast en seger på de fem senaste seriematcherna. Då blev det heller inget trendbrott under den här kvällen i Norrland. Piteå lyckades inte få hål på Vittsjö och matchen slutade efter 90 minuter 0-0. Piteå är därmed nu sjua i tabellen med tio poäng upp till Rosengård i serieledning. Vittsjö är trea och har fem poäng upp till Rosengård.

Rosengård-Limhamn Bunkeflo 3-0 (0-0)