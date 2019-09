TV: Vittsjö klättrar till andraplats efter ny seger – så gick det i lördagens damallsvenska matcher

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Kungsbacka DFF - Vittsjö GIK 0-1 (0-0)

Den, i jämförelse med resterande topplag, lilla föreningen Vittsjö har överträffat alla förväntningar och placerade sig inför eftermiddagens möte mot jumboplacerade Kungsbacka på en tredjeplats, bara poäng ifrån serieledande Rosengård. Och närmare Malmölaget skulle man komma. Efter en mållös första halvlek med mängder av hörnor för skåningarna kom tillslut öppningsmålet i den 57:e minuten genom den sylvasse anfallaren Clara Markstedt. Den målfarlige strikerns sjunde mål för säsong blev även helt avgörande när Vittsjö segrade med uddamålet och tog viktiga poäng i den damallsvenska toppstriden.

KIF Örebro - Kristianstads DFF 0-1 (0-0)

Under stora delar av maj och sedan hela juli (då damallsvenskan började på nytt efter VM) var succénykomlingarna Örebro obesegrade. Augusti månad har däremot varit desto svajigare för närkingarna som förlorat tre av sina fem senaste matcher. Den första halvleken kom dock inte att handla om hur Örebro hanterade den sviktande formen utan istället om en otäck skada som drabbade hemmamålvakten Danielle Rice när den första halvleken slutade mållöst. Väl i den andra kom nästa motgång för Örebroarna då gästernas Therese Ivarsson gjorde mål på straff. Ivarssons viktiga ledningsmål blev matchens enda när slutresultatet också skrevs till 0-1.

Limhamn Bunkeflo - Piteå IF 1-1 (0-0)

Bottenlaget LB07 tog senast en löjligt viktig trepoängare när man vann överraskande mot ovan nämnda Örebro på bortaplan. I lördagens möte mot Piteå trodde nog de flesta att laget som återfinns i damallsvenskans nedre regioner skulle tillbaka till förlustkolumnen. Men hemmalaget chockade norrbottningarna när Sophie Sundqvist skickade in ledningsmålet i den andra halvleken. Piteålagets mål dröjde och dröjde men tillslut kom det efter 82 spelade minuter när man fick chansen från straffpunkten. Tog hand om den möjligheten gjorde Julia Karlernäs genom att skjuta in kvitteringen och fastställa slutresultatet 1-1.