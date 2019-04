TV: Vittsjö skrällde mot guldfavoriterna Linköping - så gick det i söndagens damallsvenska matcher

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Vittsjö GIK - Linköpings FC 2-0 (1-0)

Under lördagseftermiddagen ställdes, det på förhand, bottentippade Vittsjö mot en av guldfavoriterna, Linköping. Hemmalaget började matchen piggt och hade en hel del chanser där effektiviteten i den sista tredjedelen saknades, till en början i alla fall. Vittsjö, som störde gästerna ordentligt med sitt aggressiva presspel, gjorde också välförtjänt 1-0 efter att nyckelspelaren Michelle De Jongh skjutit in bollen bakom Linköpingsmålvakten. En ledning som hemmalaget lyckades hålla halvleken ut. Vittsjö började även resterande 45 på ett förtroendeingivande sätt och utökade också sin ledning efter att Catherine Bott placerat in sitt första mål den här säsongen och fastställt slutresultatet 2-0.

Kristianstad DFF - Kopparberg/Göteborg FC 2-2 (2-1)

Hemmalaget kom till matchen med, en förhoppningsvis, stor revanschlusta efter att ha blivit fullständigt överkörda borta mot Rosengård i Malmö. Det var däremot gästerna som, efter en rätt kraftig dominans, tog ledningen i matchens 23:e minut, genom mål av den finska landslagsbacken Emma Koivisto. Drygt 20 minuter senare, i slutskedet av den första halvleken, hann hemmalaget både kvittera och fullborda vändningen. Detta efter mål av Therese Ivarsson på straff och anfallsstjärnan Svava Ros Gudmundsdottir. I den andra halvlekens 60:e minut kom däremot kvitteringen efter att just Koivisto avancerat längst kanten och spelat in bollen till en fristående Julia Zigiotti Olme som inte kunde göra annat än att raka in 2-2, vilket också blev slutresultatet.

Eskilstuna United - Växjö DFF 0-1 (0-1)

Trots en mindre smickrande tabellplaceringen var Eskilstuna-tränaren Magnus “Munken” Karlsson nöjd efter den senaste 1-1 matchen och hävdade att laget mycket väl ska kunna slåss om medaljer. Men om Karlssons Eskilstuna ska fightas om högre tabellplaceringar krävs det en bättre start än den vi bevittnade idag. Bortalaget tog nämligen ledningen genom mittfältaren Emmi Alanen efter endast 5 spelade minuter. Trots det tidiga ledningsmålet hade den resterande delen av den första halvleken en hel del övrigt att önska chansmässigt. Första 45 slutade alltså med bortaledning 0-1. Under matchens andra halvlek skapades det, liksom i den första, få målchanser vilket gjorde att gästerna höll undan och kunde ta med sig 3 tunga poäng hem till Växjö och Myresjöhus Arena.

Se höjdpunkterna från mötet mellan Vittsjö och Linköping i spelaren ovan.