Vittsjö föll i Eskilstuna - tappar mark i guldstriden

Landslagsaktuella Loreta Kullashi visar god form inför EM-kvalet i oktober. Under sänkte sänkte hon, med matchens enda mål, Vittsjö - som nu är allt längre ifrån Rosengård i toppen av damallsvenskan.

Med ett sprakande anfallsspel och ett förträffligt försvarsspel under våren gav Vittsjö sig själv chansen att drömma – men nu börjar drömmen om guld just förbli endast en dröm. Nederlaget under kvällen – i kombination med att Rosengård vann – gör att en förstaplacering är allt mer avlägsen.

Det var en, i ärlighetens namn, rätt sömnig första halvlek som utspelade sig mellan Eskilstuna United och Vittsjö. De fasta situationerna var i stort sett det enda i offensiv riktning som skapades och utifrån de blev det mycket sällan farligt.

Att det i övrigt inte heller skapades särskilt många farliga lägen är med stort anledning av att det var Vittsjö som Eskilstuna ställdes mot. Skånelaget är nämligen bäst på att försvara i hela damallsvenskan och har endast släppt in ett mål på de senaste nio matcherna. Men i 37:e minuten skulle ettan i den statistiken suddas ut till en två:a. På passning från Petra Johansson nickade Loreta Kullashi in öppningsmålet och skickade hemmalaget till pausvilan i ledning, 1-0.

För att få till en förändring av både matchbild och resultat visade gästernas huvudtränare Thomas Mårtensson handlingskraft när han bytte in nytt manskap i den andra halvleken. De som skulle få till förändringen stavades kantspringaren Ebba Hed och den centrala mittfältaren Amanda Araceli Perez från USA. Visst kanske själva spelet i sig ändrade skepnad något men resultatmässigt fick inte Mårtenssons dubbelbyte någon effekt under de resterande 45 minuter som återstod av mötet på Tunavallen.

Om man väljer att slå ett öga på statistiken för en kort stund är det inte särskilt svårt att dra slutsatsen att bortalaget inte var särskilt nära att få till en utjämning – vilket man inte heller fick – när Eskilstuna United vann med ett mål mot noll.

Segern för Eskilstuna innebär att man klättrar till en femteplats i tabellen medan Vittsjö fortsatt innehar andraplatsen bakom Rosengård med 34 inspelade poäng.