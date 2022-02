Ålborg fortfarande utan tränare efter Cifuentes - Hiljemark leder laget i återstarten

Under fredagen återstartade den danska högstaligan efter det sedvanliga vinteruppehållet. Men först under söndagen är det dags för Midtjylland och Ålborg att kliva in i ligaspelet igen.

Midtjylland har bland annat rekryterat den tidigare Hammarby-målvakten David Ousted och Edward Chilufya från Djurgården under uppehållet, medan Ålborg i stället har tappat huvudtränaren Marti Cifuentes till allsvenskan och Hammarby.

Än så länge har Ålborg inte hittat någon ersättare till Cifuentes - och därför kommer spanjorens tidigare assisterande tränare leda laget i återstarten. En assisterande tränare vid namn Oscar Hiljemark, som precis övergått till tränaryrket och inte har någon erfarenhet av det. Cifuentes andra assisterande från Ålborg-tiden, Rasmus Würtz, kommer även finnasmed vid sidan av Hiljemark.

Varken Hiljemark eller Würtz har tidigare erfarenhet av tränaryrket. Men det är inget problem, menar svensken.

- Vi båda har ganska mycket erfarenhet från långa karriärer på planen och vi har en bra ledarstab runtomkring oss. Dessutom finns det mycket erfarenhet i klubben, säger Hiljemark till Nordjyske tidning.

Under Hammarbys försäsongsläger i Marbella passade Cifuentes på att hylla Hiljemarks tränarhjärna.

- Han har en fantastisk fotbollshjärna, han älskar sporten och han har en enorm erfarenhet som spelare. Han var väldigt värdefull framför allt för de unga spelarna, sa Cifuentes till Fotbollskanalen.

Enligt Cifuentes är något stort på gång vad gäller Hiljemarks tränarsatsning.

- Han utvecklas till att bli en väldigt bra tränare. Jag är säker på att han kommer göra ett riktigt bra jobb i Ålborg och jag önskar honom allt det bästa.

Hur bra kan han bli?

- Jag tror att det är han som sätter gränsen. För han är väldigt, väldigt bra på att förstå spelet och han har en bra relation till spelarna. Jag är säker på att det bara handlar om tid innan han blir en topptränare.

Vidare berättar även Hiljemark i intervjun att det fanns en dialog om att han skulle följa med Cifuentes till Hammarby. Men i slutändan blev det inte av och det är han nöjd med.

Hiljemark gästade Olof Lundh i podcasten "Lundh" för två veckor sedan. Det avsnittet kan du lyssna på här.