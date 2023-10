Avgångsrop på Joakim Persson: "En del av jobbet"

I somras lämnade Joakim Persson Varbergs Bois under uppmärksammade former. Ny klubbadress blev danska Horsens, som åkte ur danska högstaligan föregående säsong under IFK Göteborg-tränaren Jens Askous ledning.

Men Persson har inte fått klubben att lyfta.

På fredagen blev det förlust med 3-1 mot Hillerød på hemmaplan. Efteråt ropade supportrar på Perssons avgång.

- Nu har jag spelat elitfotboll i många år och varit tränare i 13 år, så det hör till jobbet, säger 48-åringen till Viaplay enligt bold.dk.

På frågan om han är rädd att bli av med jobbet svarar Persson:

- Det spelar ingen roll. Jag ska jobba i morgon, och om de inte säger något annat så jobbar jag. Det är mitt svar.

Horsens ligger på sjunde plats i danska andraligan efter 14 spelade matcher, varav att laget förlorat sju av dem.

- Hans position i klubben måste vara under diskussion. Horsens fick en tung start på säsongen och det kan man förklara med stor ruljangs i truppen. Sedan kom det fem matcher som gav tio poäng. Men nu är det fyra matcher som bara gett en poäng. Det blir bara sämre och sämre. Pilen pekar givetvis på chefstränaren, säger journalisten Torben Andersen i Horsens Folkeblad och beskriver situationen som en "djup, djup kris".