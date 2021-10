Backman lägger skorna på hyllan: "Otroligt trist"

Tidigare AIK-backen Niklas Backman, som tillhört danska Århus under de senaste åren, har under en längre tid haft skadeproblem. Förra säsongen kom han till spel i fem matcher och under den här säsongen har han inte spelat en enda match.

Nu meddelar Århus att den 32-årige lagkaptenen lägger skorna på hyllan och avslutar karriären. Anledningen är huvudskador som han ådragit sig under karriären.

- Efter noggrant övervägande har jag kommit fram till att jag inte längre ska spela fotboll. Det har naturligtvis varit ett av de svåraste besluten i mitt liv, men nu när det har tagits är jag också lättad och jag ser nu fram emot ett nytt kapitel i mitt liv, säger Backman i en kommentar på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Jag har lyssnat på läkarna och tillsammans med min familj har jag fattat ett beslut om att min kropp inte längre orkar spela elitfotboll. Jag måste också tänka på mitt liv efter fotbollen och jag vill inte ta några risker med min hälsa. Det är förstås otroligt trist att sluta med något man älskar, men det är det rätta att göra.

Klubbens vd Jacob Nielsen:

- Kulturbärare är ett ord som används mycket i vår värld, men det passar riktigt bra med Niklas, som alltid har inkapslat de värden som kännetecknar vår klubb. Han har en vinnarmentalitet, han jobbar hårt och han har alltid tagit ansvar för sin omgivning och sin klubb. På så vis har han på det vackraste sättet representerat AGF och våra värderingar. Det är ett sorgligt besked att få, men det är också ett moget beslut, som vi har stor respekt för.

AGF:s sportchef Stig Inge Bjørnebye:

- Niklas Backman är en förebild och en hedersman i fotbollsbranschen. Sedan jag började i AGF har jag tyvärr inte haft nöjet att kunna se honom på planen. Men jag har följt honom i vardagen, där han med sitt hårda arbete för en comeback och med sin ledarroll i truppen har visat de egenskaper han besitter som person och som spelare, och vi tackar honom för hans stora insatser för AGF.

Backman kommer att fortsätta arbeta i Århus framöver, men ännu verkar det inte vara helt klart vilken roll han kommer att få i klubben. På måndag kommer han att hyllas hemma på Ceres Park, då Århus ställs mot Ålborg i den danska högstaligan.

Backman kom till Århus från kinesiska Dalian Professional under 2016, men har även en bakgrund med spel i AIK mellan 2010 och 2014. Han har även gjort sex A-landskamper med Sveriges landslag, senast under 2014.