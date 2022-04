Claessons succédebut - hoppade in och frälste FCK

Viktor Claesson fick inleda på bänken när FC Köpenhamn gästade Ålborg i den danska högstaligan under söndagskvällen. Den svenske landslagsmittfältaren skrev nyligen på för FCK efter att ha lämnat ryska Krasnodar till följd av Rysslands invasion mot Ukraina.

I den 61:a minuten byttes Claesson in vid ställningen 0-0. Tjugo minuter senare höll han sig framme och nickade in 0-1 efter en tilltrasslad situation framför Ålborgs mål. Det blev matchens enda fullträff och Claesson kunde därmed räkna in en succédebut i FCK-tröjan.

FC Köpenhamn toppar nu tabellen med nio poäng ner till Midtjylland, som dock har en match färre spelad.

- Det kan inte bli bättre än att få avgöra framför FC Copenhagen-fans. Det är fint. Det här är bara början. Vi fortsätter, hälsar Claesson på FCK:s Twitterkonto.