Cupsemifinal sköts upp i 90 minuter

Århus tog under torsdagen emot Nordsjælland i semifinalretur i danska cupen. Matchen skulle egentligen startat klockan 20.00, men med anledning av ljusproblem på arenan blev mötet uppskjutet i 90 minuter till klockan 21.30.

Enligt AGF-direktören Jacob Nielsen hörde ljusproblematiken ihop med att hemmaarenan är på väg att rivas. Årets säsong är klubbens sista på Ceres Park.

- Det råder ingen tvekan om att det har med stadionbygget att göra, säger Nielsen till Viaplay och fortsätter:

- Det är jävligt irriterande. Det ska vara avspark nu och alla har sett fram emot att vara på en slutsåld arena. Det är synd.

För AGF startade svensken Eric Kahl, och i Nordsjællands elva fanns Daniel Svensson. AGF vann i slutändan med 1-0 och blev klart för final mot Silkeborg i cupen.

Kære publikum, kære Aarhus 🤍💙



Tak for at tænde lyset for os. Vi skal dog bruge mere lys for at spille fodbold. Vi har derfor i samarbejde med kampens dommer og FC Nordsjælland fået godkendt en udsættelse af kampen til senest klokken 21.00. pic.twitter.com/AdR8XXMFKF