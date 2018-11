Dansk klubb i blåsväder - har tajta kopplingar till svensk agentur: "Absolut inget skumt"

Uppgifter från Football Leaks har under de senaste dagarna lett till flera stora avslöjanden i fotbollsvärlden. 14 medier runt om i världen har tagit del av visselblåsarsajtens material och ett av dem är den danska tidningen Politiken. De har bland annat riktat blickar mot Vejle BK, klubbens ledning och deras koppling till den svenska agentfirman Global Soccer Management.

2016 klev kinesen Lucas Chang Jin och moldaven Andrew Zolotko, båda agenter och samarbetspartners till just GSM vid tillfället, in i den danska högstaligaklubben. Chang sitter i styrelsen precis som Zolotko, som också är huvudägare. Dock har Zolotko i en intervju med tipsbladet.dk berättat att de två kompanjonerna har en "stor investeringsgrupp bakom" sig och att han är "ansiktet" utåt för projektet. Vilka som är en del av den grupp som egentligen äger Vejle? Det vill inte Chang Jin eller Zolotko berätta, enligt Politiken.

Tidningen kan via dokument från Football Leaks visa att Chang Jin har haft en plan om att utnyttja klubben för egen vinning. Bara månader efter att han blev en del av Vejle åkte han och Zolotko till England för att besöka Manchester City. Efter den resan skrev en högt uppsatt chef inom City ett internt mejl, som Politiken tagit del av, till kollegor. Det innehöll följande ord om Chang Jin:

"Han äger också Vejle Boldklub AS och kommer använda den klubben till att utveckla och handla med kinesiska spelare".

Chang Jin hade då marknadsfört och rekommenderat den kinesiske spelaren Hu Ruibao till City-chefen, varpå han försökte övertala sina kollegor om en affär.

"Vi kan få ut en bra vinst på det här", skrev City-chefen och även:

"Agenten är knuten till VB och kan garantera minuter i A-laget för spelaren".

Planen var, enligt Politiken, att City skulle köpa Ruibao, låna ut honom till Vejle och där få speltid. Matcher i Europa skulle öka spelarens värde i Kina och efter ett tag skulle han kunna sälja tillbaka dit.

I mejlen som Politiken fått tag i förklarade City-chefen att Chang Jin skulle få 250 000 pund (närmare tre miljoner svenska kronor) för upplägget och att spelarens värde efter två år i Europa skulle kunna lyfta från tv miljoner pund till 5-10 miljoner pund. Men affären blev aldrig av. Hu Ruibao kom dock till Vejle, men där spelade han aldrig för A-laget och blev senare utlånad till Darmstadt i 2. Bundesliga. På sin egen Instagram har Lucas Chang Jin lagt upp en bild på när Hu Ruibao skrev på för Darmstadt, med Vejle-basen närvarande.

Politiken ställer sig frågan om Chang Jin och Zolotko använder Vejle som en del i en affärsidé om att själva tjäna pengar på att satsa på spelare som investeringsobjekt. Klubben har skrivit kontrakt med hela 58 spelare från 29 länder på två och ett halvt år under duons ledning. Vissa av spelarna har gjort få matcher i A-laget, eller inte spelat alls, innan de skickats vidare till klubbar i Europa eller Kina. Och det är här den svenska agenturen Global Soccer Management kommer in i bilden.

Firman drivs av Patrick Mörk och hans kollega Carl Fhager. GSM och Mörk har under de senaste åren tagit en rad svenska spelare till Kina och i det arbetet har Lucas Chang Jin varit involverad. I en intervju med fotbolltransfers.com i december 2014 sa Mörk till exempel följande:

- Vi (Mörk och kollegan Carl Fhager) var också lyckosamma nog att hitta en kinesisk partner, Lucas Jin, som är oerhört stark där borta. Lucas har fått klubbarna att nappa på spelare härifrån, sen har killar som Hysén, Fejzullahu och Backman presterat så bra att det öppnat dörrarna för fler svenskar.

När den svenske landslagsmittfältaren Gustav Svensson såldes från IFK Göteborg till kinesiska Guangzhou skrev Global Soccer Management följande på sin Facebook-sida:

"Ytterligare en Kina-affär genomförd av GSM-agenturen i samarbete med vår affärspartner Lucas Jin".

Mörk har också kallat Andrew Zolotko för just affärspartner, till och med så sent som efter att moldaven blev ägare i Vejle. I augusti 2017 publicerade Mörk en bild på sin Instagram efter att mittfältaren Ismael flyttat från Kalmar FF till ryska Akhmat Groznyj. På den syns just Ismael och Zolotko, och till bilden har Mörk skrivit:

"Ismael efter sin första träning med FC Akhmat, med GSM:s agentpartner Andrew Zolotko".

När Djurgården sålde Michael Olunga till Guizhou Hengfeng i Kina lade Global Soccer Management upp en bild på sin Instagram, på vilken Lucas Chang Jin (som då var en del av Vejle) håller om Olunga. Till bilden har agenturen skrivit:

"GSM-agenturen har just slutfört en av de största affärerna i svensk fotbolls historia. Michael Olunga från Djurgården till Guizhou Hengfang Zhicheng i den kinesiska superligan. Lycka till på Guiyang Olympic Sports Center (Guizhous hemmaarena), Michael! Här tillsammans med GSM:s Blash Hosseini och Lucas Chang Jin".

Politiken har kartlagt Patrick Mörk, hans företag och nätverk. Tidningen uppger att Vejle värvat elva spelare, från sju olika länder, via Mörk sedan Chang Jin och Zolotko tog över klubben. Utöver svenskarna Victor Wernersson, Melker Hallberg och Gustaf Nilsson har Global Soccer Management varit med och tagit Victorien Adebayor (Niger), Ibrahim Fard (Ghana), Adriel D'Avila Da Loua (Elfenbenskusten), Diego Mendivil (Colombia), Mario Alvarez (Colombia), Bubacarr "Steve" Trawally (Gambia), Foday Manneh (Gambia) och Sheka Fofanah (Sierra Leone) till Vejle.

Uppgifterna om vilka affärer Global Soccer Management varit en del av dementeras av Patrick Mörk.

- Jag förstår inte riktigt grejen (med Politikens artikel och kopplingen till GSM). Vi har en jättebra relation. Klubben ägs av två ganska unga killar som var två väldigt tajta agentpartners. Vår partner i Östeuropa och i Kina som köpte en egen klubb. Vi har jättegoda vänner och affärsbekanta som skaffat sig en klubb så det är klart att vi har jättebra relationer till dem. Sedan var det mycket felaktigheter. Jag tror att det stod att vi tagit elva spelare dit och det stämmer inte, säger han till Fotbollskanalen.

Hur många är det?

- Jag har inte räknat men som jag varit inblandad i så är det snarare fem-sex än elva.

Jobbar ni fortfarande ihop med Zolotko och Chang Jin?

- De är klubbägare nu, men har varit agenter i massa år. Andrew har jag jobbat med i säkert tio, tolv år. Vi pratar med dem hela tiden och har en superbra relation. Vi har en bra relation med många klubbar och väldigt bra med dem. Det ser jag bara som något positivt, säger Mörk.

Vejle har i många fall dolt vilka agenter som varit inblandade i klubbens affärer, enligt Politiken. När Adriel D'Avila Ba Loua blev klar för Vejle sommaren 2016 skrev Patrick Mörk följande på Instagram:

"GSM-agenturen har placerat D'Avila Ba Loua, en 19 år gammal talang från Elfenbenskusten, i den ambitiösa danska klubben Vejle BK".

På samma sociala medie publicerade Mörk en bild på Victor Wernersson, Andrew Zolotko och GSM-medarbetaren Blash Hosseini när vänsterbacken blev en Vejle-spelare i juli 2017. Men de ovan nämnda affärerna är två av 15 transfers där Vejle rapporterat in till det danska förbundet att ingen agent varit inblandad, enligt Politiken.

- Det finns flera risker med att klubbarna inte informerar korrekt. Transparens i agenters arbete är viktigt, eftersom det handlar om att kunna följa pengaströmmarna, säger idrottsadvokaten Wil van Megen, som är juridisk rådgivare för internationella spelarfacket Fifpro.

Enligt Fifas regler måste klubbarna berätta vilka agenter som varit involverade i olika affärer. Forskaren Antoine Duval, som jobbar med bland annat internationell idrottsjuridik på Asser Institute i Nederländerna, menar dock att det är enkelt att gå runt regelverket.

- Även om en agent formellt sett inte är en del av en affär får den i regel något för det ändå, om den i praktiken varit involverad. Men en sådan transaktion blir helt osynlig. Betalar klubben agenten under bordet, blir betalningen en tjänst någon annan gång, kommer pengarna från ett företag som inte är formellt knutet till klubben? Det finns många sätt att göra det på, säger han till Politiken.

Patrick Mörk säger sig inte ha koll på varför det blivit som det blivit i rapporteringen till det danska förbundet.

- Den rapporteringen görs av klubbarna. Varför de har gjort på ett visst sätt, det vet inte jag. Men hade det funnits någonting att dölja hade man ju inte lagt ut det på Instagram och Twitter. Det finns absolut inget skumt eller något att dölja i samband med det. Men vi får ta ett snack med Vejle om det där, det viktiga är att det blir rätt. Men det är inte jag som agent som gör någon slags rapportering. Det är en formalitet som klubbarna gör, säger Mörk till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det är tjänstemän i klubben som gör den rapporteringen. Men om det funnits något att dölja hade man knappast gått ut på Instagram. Vi har inget egenintresse i om det rapporteras till förbundet eller inte.

Framför allt en spelare som enligt Politiken företräds av Global Soccer Management och som ägs av Vejle har fått stor uppmärksamhet i dansk media den senaste tiden. Hans namn är Bubacarr "Steve" Trawally och enligt Politiken har han "aldrig spelat för Vejle och kommer med största sannolikhet aldrig att göra det". Vejles tekniske chef Jacob Krüger har erkänt att "Steve" förmodligen är för bra för Vejle.

Det har rapporterats att "Steve" är en del i ett större spel på transfermarknaden. I januari 2018 blev han en Vejle-spelare, men utan att den danska klubben presenterade honom på sin hemsida eller på annat sätt. Direkt lånades han också ut till Guizhou Hengfeng i den kinesiska högstaligan där han gjort elva mål i år. Hur han hamnade i Vejle? Enligt danska Canal 9 ville "Steve" lämna sin klubb Yanbian efter 2017, då han gjort 18 mål i högstaligan men inte kunnat rädda klubben från nedflyttning, men då ska klubben ha stretat emot. På transferfönstrets sista dag fick han dock till en flytt, via just Vejle.

Canal 9 har rapporterat om att det är en "bridgetransfer", där Vejle fungerat som en bro i övergången till Guizhou och klubben först och främst ser ut att dra nytta av "Steve" som ett investeringsobjekt.

Enligt Patrick Mörk är han inte "Steves" agent längre och GSM representerade heller inte spelaren i samband med övergången från Yanbian, uppger Mörk.

- Utifrån det jag läst mig till är det en genialisk affär eftersom det är deras (Vejles) spelare och de har lånat ut honom. Men jag är inte agent för Trawally så jag har inga detaljer. Jag vet inte exakt hur upplägget har varit men som jag förstått det är det deras spelare, han har kontrakt med dem och sedan har de lånat ut honom till en klubb i Kina, säger agenten.

Men representerade ni honom vid det tillfället?

- Nej. Jag har följt "Steve" och jag har varit hans rådgivare tidigare.

En som är kritisk till den stora omsättningen av utländska spelare i Vejle är Mads Öland, som jobbar hos den danska spelarföreningen.

- Det är ett exempel på att vårt agent- och transfersystem saknar vissa regleringar. Fotbollsfans har en idé om att spelare är i en klubb för att de skulle kunna spela där. Men som systemet fungerar i dag finns det ingen mening med att prata om lojala spelare, eftersom det inte är ett verkligt val som du har som spelare. Självklart har de ett inflytande, men tyvärr är den mycket begränsad i våra ögon. Det finns alla möjliga andra intressen som är avgörande för vem de skriver kontrakt med, säger Öland till Politiken.

Är det besvärande för din/GSM:s del att ni har så tajta kopplingar till de här två, Patrick?

- Absolut inte, snarare tvärtom. De har gjort en fantastisk resa som agenter och de tog sig an en klassisk klubb som var rejält på dekis, tog upp klubben till Superligan och har hittat flera fynd. De sålde en brasse som de hittade från ingenstans och nu har de en ny brasse som de hittade i Qatar, Sousa, som många jagar. Jag är ytterst stolt över det. Artikeln kändes som väldigt spekulativ, säger Mörk.