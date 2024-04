Dansk media: Barcelona-profiler på väg att köpa in sig i Helsingör

FC Helsingör befinner sig i kris och representationslaget ligger på jumboplats i den danska andraligan. Mitt i turbulensen är klubben på väg att få en ny ägare, enligt Tipsbladet.

Uppgifterna gör gällande att Helsingör är i långt gångna förhandlingar med bolaget NSN, Never Say Never. En av medgrundarna till NSN är Barcelona-ikonen Andres Iniesta och förre Barcelona-spelaren Bojan Krkic är också involverad i företaget.

Bo Bay Hougaard äger för närvarande hundra procent av aktierna i FC Helsingör.

I klubben spelar svenskarna Lucas Larsen, Ben Engdahl (lån från Nordsjaelland), Erik Andersson och Ludvig Carlius. Laget tränas av Alvaro Santos.