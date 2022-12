Ex-allsvenska spelaren: "Har med största sannolikhet sömnapné"

FC Köpenhamns Isak Bergmann Johannesson, 19, har haft en tuff period. I klubblaget har han endast fått göra sju matcher från start.

Dessutom har han dragit med hälsoproblem. I podcasten Chess after dark berättar han att han nyss genomgått en näsoperation, till följd av många sömnlösa nätter.

- Jag hade svårt att andas genom näsan, sov dåligt och har med största sannolikhet sömnapné, säger 19-åringen enligt Tipsbladet.

Sömnapné är en störning som gör att du vanligtvis gör en paus i din andning menar du sover, vilket beror på att luftvägarna är stängda när du sover.

Den förre IFK Norrköpingspelaren gjorde 15 matcher i superliga under hösten, och noterades för en poäng. Han fick också hoppa in under Champions League-gruppspelet.