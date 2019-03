FCK ångar på i toppen - Bengtsson bakom avgörande målet

FC Köpenhamn ångar på i toppen av den danska högstaligan. I dag kom fjärde segern på sex matcher när bottenlaget Hobro besegrades på hemmaplan med 3-1.

Det var dock bortalaget som tog ledningen efter knappa fem minuters spel, men tio minuter senare kvitterade FCK genom Rasmus Skov.

I halvtid var ställningen 1-1 men i den andra halvleken skulle FCK avgöra matchen. Tio minuter in i halvleken fick svenske Pierre Bengtsson bollen till vänster i straffområdet och skickade in ett inspel som Dame N’Doye kunde stöta in i nät fram till 2-1.

Med fem minuter kvar av matchen fastställde sedan Jonas Wind slutresultatet till 3-1 för FCK, som toppar den danska superligan en poäng före Midtjylland.