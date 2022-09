Förre Blåvitt-stjärnans succé: Sänkte Ålborg i Hamréns debut

Tidigare i veckan valde Ålborg att anställa Erik Hamrén, tidigare förbundskapten för svenska landslaget, som ny chefstränare. Svensken har därmed fått i uppdrag att vända den negativa trenden och lyfta laget från platsen som nästjumbo i tabellen.

Första testet? Bortamatch mot Århus på lördagen. Då var det en annan svensk som sänkte Hamrén.

Efter en mållös första halvlek tog matchen fart rejält efter paus. Kevin Yakob plockade upp en retur i straffområdet och chippade läkert fram Patrick Mortensen, som kunde nicka in 1-0 i öppet mål.

Bara minuter senare slog den förre IFK Göteborg-stjärnan ett inlägg som Mortensen återigen nickade in, den här gången på ett mer kraftfullt sätt. När klockan stad på 72 minuter var det dags för Yakob att skriva in sig i målprotokollet. Yttern plockade upp en retur och skickade distinkt in 3-0-målet vid bortre stolpen.

ANNONS

Århus vann till slut matchen med 3-1 och går därmed upp på femte plats i den danska högstaligan, fyra poäng bakom serieledaren Nordsjælland. En tuff debut för Erik Hamrén i Ålborg, samtidigt som Kevin Yakob blev utsett till Århus bästa spelare.

- När du är ett lag som ligger i botten och som inte har vunnit många matcher så betyder det första målet otroligt mycket. Efter att vi hamnade i underläge var vi inte bra. Vi förlorade en del energi mentalt som vi behövde, säger Hamrén enligt bold.dk.

För TV3 utvecklade hans sina tankar om matchen:

- Vi är ett bottenlag och det syns varför. Vi borde inte prata om topp sex eller liknande: Vi är i botten. Det finns en förklaring till det: Vi har inte varit tillräckligt bra. Så det handlar om att bli bättre. Jag såg många märkliga beslut i dag individuellt. Självklart också som lag, men det har jag lättare att acceptera eftersom jag bara har varit här i två dagar, avslutar Hamrén.

ANNONS

Efteråt hyllades Kevin Yakob av tvåmålsskytten Patrick Mortensen, som blev assisterad av svensken två gånger om.

- Kevin spelade strålande i dag, och var väldigt osjälvisk vid första målet när han chippade bollen till mig, säger Mortensen enligt bold.dk.