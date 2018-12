Förre Dalkurd-tränaren gör succé i Danmark: "Ändrat föreningens kultur"

Tidigare i våras fick Azrudin Valentic lämna sitt uppdrag som tränare i Dalkurd. Under ett par månader var han utan uppdrag men i slutet av oktober stod det klart att han skulle ta över tränarposten i danska Fremad Amager. Laget spelar i den danska andraligan och sedan Valentic tog över laget har man inte släppt in ett enda mål.

- Vi har spelat fyra matcher och tagit tre vinster och spelat en oavgjord. På de här fyra veckorna har jag lyckats ändra föreningens kultur. Klubben har funnits i över 100 år och spelat lite gammal engelsk fotboll. Nu spelar vi helt annorlunda och vi har fått resultaten och då är det mycket lättare att jobba. Hela föreningen håller med mig om mina idéer och mitt sätt att spela. Det känns riktigt bra, säger Valentic till Fotbollskanalen.

Innan Valentic tog över klubben hade laget problem med defensiven. Något som Valentic nu har korrigerat.

- De har släppt in ganska mycket mål. Min första tanke var att hitta balansen i försvarsspelet för att killarna ska känna sig trygga där. Varje spelare gillar när koncepten är tydliga för då kan de fokusera på sin egen prestation. Det lyckades vi med. De är trygga i koncepten och alla har vuxit. Det är synd att det är uppehåll för vi är inne i en riktigt bra trend, säger han.

På de fyra matcher som Valentic har lett laget har man tre vinster. Men offensiven flödar inte och laget har bara svarat för tre mål under tränarens tid i klubben, men tränaren beskriver ändå sin fotbollsfilosofi som framåtlutad.

- Det är en offensivt orienterad fotboll där vi vill ha mer boll och kontroll. I de här fyra matcherna hade vi mycket mer bollinnehav än motståndarna. Men vi får inte bara tänka att vi ska ha bollen utan vi kan även spela snabbare anfall med tre, fyra passningar, säger han och fortsätter:

- Vi har fått otroligt fin respons från fansen och fått nästan 1000 fler personer till matcherna jämfört med snittet.

Valentic har tränat flera lag i Sverige. Innan han tog över Dalkurd var han bland annat med och förde upp Brommapojkarna från superettan till allsvenskan. När han jämför den danska andraligan med superettan menar han att svensk fotboll kommit längre i sin utveckling.

- Danska andraligan är mer fysisk. Jag har aldrig behövt prata om inställningen. Det finns i deras kultur och alla går fullt in oavsett om det är träning eller match. Vi i Sverige har utvecklat passningsspelet och det taktiska bättre. Här är duellerna brutala, mer europeiska. Man går in 100 procent och det är den största skillnaden jag sett under tiden jag varit här.

Just nu är det uppehåll i ligaspelet. Fredar Amager ligger på sjätte plats och avståndet upp till positiv kvalplats är bara en poäng. Efter uppehållet återstår 14 omgångar och Valentic försöker att inte blicka för långt fram i tiden.

- Vi ska stanna kvar första året och jag ska lära känna klubben. Jag pratar bara om utveckling och hur vi kan bli bättre kollektiv och individuellt. Om vi fortsätter att jobba så har vi bra möjligheter att fajtas om en plats till den högsta ligan. Men det är tajt, alla kan vinna mot alla, säger han.