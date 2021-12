Holm straff-hjälte - vidare till cupsemifinal

U21-landslagsbacken Emil Holm, till vardags i danska Sønderjyske, hoppade under fredagskvällen in i halvtid i kvartsfinalreturen mot Hvidovre IF, som är tvåa i den danska andraligan, på bortaplan i den danska cupen. Sønderjyske vann första mötet med 1-0 hemma, men låg i kväll under med 2-0 i paus.

Sedan kom vändningen.

Duplexe Tchamba Bangou såg, i den 87:e minuten, till att det blev förlängning innan Abdulrahman Taiwo gav Sønderjyske 2-2. Sønderjyske var därmed på väg mot seger, men med två minuter kvar av förlängningen satte Hvidovre 3-2, vilket innebar straffläggning.

- Vi hade problem första matchen också och i början var vi inte med i matchen. Det kändes som att många redan hade gått på semester. I andra halvlek spelade vi upp oss, men det var fortfarande böljande spel och sedan blev det straffar, säger Holm till Fotbollskanalen.

I straffläggningen klev Holm fram som andra straffskytt i Sønderjyske och var kylig framför mål. Holm rullade in bollen längs marken i mål, vilket banade väg för att hans lag sedan vann straffläggningen med 4-3 och gick vidare till semifinal i den danska cupen.

- Jag lurade bort målvakten och satte den i mitt högra (hörn), medan han gick åt sitt högra (hörn). Han var uppe och köpte korv, en pölse. Det var jävligt skönt, bra för självförtroendet. Nu har jag tre av tre satta (straffar) i Danmark, säger Holm.

Är du bra på straffar?

- Jag tror att mycket handlar om det mentala när man går fram och slår en straff. Jag har ett bra tillslag och är ganska kall när jag slår straffar. Jag vill inte jinxa, men jag tycker att jag är bra på det. Det var jävligt skönt.

Holm menar även att det var en extra skön seger, då matchen spelades i ett rejält oväder och på en dålig plan i Köpenhamn.

- Det är de underbaraste vinsterna och vi är ett jävla starkt lag och ett bra gäng. I dag visade vi det till vår yttersta spets. Vi kämpade och slet och gjorde allt där ute, även om planen var en katastrof. Det var skönt att det gav utdelning.

Nu väntar semester för Holms del innan det blir cupsemifinal och fler ligamatcher nästa år i Danmark. I ligan kämpar Sønderjyske just nu för ett nytt kontrakt, då laget är nästjumbo.

- Vi har bevisat för hela Danmark att vi är ett jävligt bra cupgäng. Vi har varit i final två år i rad och i semifinal tre år i rad. Nästa period av säsongen och nästa år ska vi attackera. Vi har allt att vinna och kommer vara underdogs, vilket jag tror är bra för oss, samtidigt som vi är vidare i cupen. Det kan sluta jävligt bra det här. Vi ska ta oss upp på säker mark och gå till final. Sedan ska vi göra en bra final och då blir det jävligt bra. Vi har en del att jobba på, men det kommer en försäsong, där vi kan gnugga. Jag ser bara möjligheter.

Holm kom till Sønderjyske från IFK Göteborg i vintras och skrev i somras på för italienska Spezia. Han är dock utlånad till den danska klubben fram till nästa sommar.