Kaoset växer i MFF:s samarbetsklubb - sex spelare kastas ut på gatan: "Groteskt"

Malmö FF:s danska samarbetsklubb Jammerbugt FC har under senaste månaderna haft ekonomiska problem och, enligt Bold.dk, hotas klubben av konkurs.

Tidigare i veckan rapporterade TV2 Nord att Jammerbugt har skulder på runt 140 000 svenska kronor till lokala företag och att hela spelartruppen träningsvägrade under tisdagen på grund av utebliven lön.

Nu meddelar danska Spillerforeningen (spelarfacket), i ett pressmeddelande, att sex Jammerbugt-spelare stod utan tak över huvudet klockan 16.00 under torsdagen. Anledningen är att klubbägaren Klaus-Dieter Müller inte betalat en skuld till Jetsmark Idrætscenter, där spelarna bott. Därför kastades spelarna ut på gatan och blev hemlösa.

- Det är helt groteskt det vi just nu upplever i Jammerbugt FC, och det är helt utan motstycke. Det är alltså sex spelare som saknar sovplats i natt. De skickas bokstavligen ut på gatan eftersom Klaus-Dieter Müller inte har betalat sin skuld. Och några av de har inte heller fått betalt för mars. Det är under all kritik, och vi förväntar oss att han tar hand om spelarna och hittar ett lämpligt hem åt dem, säger Allan Reese, vice direktör på Spillerforeningen, i pressmeddelandet.

I det danska andraligalaget finns fyra MFF-spelare, enligt Transfermarkt; Ismael Sidibe, Emmanuel Igbonekwu, Mubaarak Nuh och Abdramane Djitteye.

Reese tror inte att någon av MFF-spelarna bott på Jetsmark Idrætscenter.

- Nej, jag tror inte att någon av de fyra spelarna är bland de sex killar som blir hemlösa, säger Reese till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi förväntar oss så klart att han hittar nya hem till spelarna, men man vet aldrig.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med Thomas Jansen, ansvarig för PR och kommunikation i den danska klubben, som inte har någon information att ge. Han hänvisar i stället till klubbägaren Klaus-Dieter Müller och assisterande tränaren Sead Gavranovic.

Tidigare i veckan uttalade sig MFF:s sportchef Andreas Georgson om Jammerbugts ekonomiska situation.

- Jag har hört lite sådana signaler som inte är bra. Men vi håller på att försöka få grepp om i vilken omfattning och om hur det påverkar våra spelare, sa Georgson till Fotbollskanalen och fortsatte:

- Vi har ju en relation med klubben som har funkat bra på många sätt, så därför vill jag ge dem chansen att förklara först innan jag går ut och bedömer det i media.

Fotbollskanalen har sökt Malmö FF:s sportchef Andreas Georgson.