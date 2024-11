Klart: Silkeborg får ny ägare

Danska klubben Silkeborg IF, där svensken Pontus Rödin håller till, får en ny ägare.

Under tisdagen meddelar Silkeborg att amerikanska Trivela Group V LLC tar över som ny huvudägare - efter en överenskommelse om ett köp av 80 procent av alla aktier. Det beskrivs som en "bomb" av den danska sajten bold.dk.

- Vårt viktigaste mål är att säkerställa en fortsatt stabil och hållbar drift och utveckling av Silkeborg IF A/S och en ny majoritetsägare är det naturliga nästa steget. Vi har uppnått ett av våra tydliga mål; att fotbollsklubben har balans ekonomiskt, samtidigt som vi har tagit stora kliv sportsligt. Vi vill att fotbollsklubben bygger vidare på den här utvecklingen, därför har vi letat efter nya majoritetsägare som kan hjälpa till att ta fotbollsklubben till nästa nivå. Vi är övertygade om att Trivela Group kan hjälpa klubben att uppnå det och vi vet att de delar våra värderingar, säger styrelseordförande i Silkeborg IF Invest A/S, Henrik Lyhne på klubbens hemsida.

Benjamin Boycott, vd för Trivela Group:

- Vi är mycket glada över möjligheten att bli en del av Silkeborg IF A/S långa och traditionsrika historia.

Trivela Group är ett investeringsbolag baserat i Alabama, USA.

Silkeborg är just nu på fjärde plats i danska ligan.