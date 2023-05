Officiellt: Hiljemark blir huvudtränare i Ålborg

I slutet av mars fick Erik Hamrén sparken av Ålborg. Sedan dess har Oscar Hiljemark agerat interimtränare - och gjort succé.

Svensken har hittills bara förlorat en av sju matcher i ligaspelet, och laget har lyft från nedflyttningsplatserna upp till säker mark med tre matcher kvar att spela. Därmed är 30-åringen på god väg att rädda kvar klubben i högstaligan.

En bedrift han nu belönas för.

På onsdagen meddelar Ålborg att Oscar Hiljemarks kontrakt med klubben förlängs fram till sommaren 2027. Därmed tar han över som huvudtränare på permanent basis.

- Jag och min familj trivs i Ålborg och i Aab, och jag är otroligt glad över att få möjligheten att representera Aab, laget och människorna i klubben under de kommande säsongerna. Vi har en utmärkt grupp människor i och runt laget. Jag tror att vi kan bygga något bra tillsammans, säger Hiljemark i ett uttalande.

ANNONS

- Redan från början har jag upplevt ett starkt stöd från ledning, tränarstaben, spelarna och alla i klubben. Aab är en klubb full av bra människor och jag är tacksam för stödet jag har fått och jag är glad över att få fortsätta som huvudtränare.

Han fortsätter:

- Mina ambitioner för Aab är stora och just nu ligger fokus på cupfinalen (mot FC Köpenhamn på torsdag) och de tre viktiga matcherna som återstår i superligan. Vi går all in för att få en lyckad avslutning på säsongen.

Interimsportchef Jan Peters:

- Vi är övertygade om att Oscar är rätt tränare för framtiden för Aab. Lagets prestationer och alla spelare har utvecklats avsevärt de senaste veckorna under honom och hans personal. Vi ser fram emot att fortsätta på denna resan tillsammans, säger han.

- Oscar är en proaktiv och ambitiös tränare samt ledare, med en tydlig idé. Samtidigt är han väldigt öppen för nya input. Han har stor förståelse för fotboll, är tydlig och hans professionella mentalitet smittar av sig på både personal och spelare.

ANNONS

Oscar Hiljemark genomgår för tillfället sin Uefa Pro-utbildning i Sverige. 30-åringen lade skorna på hyllan 2021 och påbörjade då direkt sin tränarkarriär.