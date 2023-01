Officiellt: Jordan Larsson klar för FCK

Jordan Larsson är tillbaka i Skandinavien.

Men det blir inget spel i allsvenskan den här våren för Jordan Larsson som representerade AIK under inledningen av den förra säsongen.

Under lördagskvällen presenterades han av FC Köpenhamn. Svensken lånas ut resten av säsongen till den danska klubben.

- F.C. Köpenhamn är en väldigt stark klubb och alltid favoriter att vinna titeln och spelar regelbundet i europeiska turneringar, säger han till FCK:s hemsida och fortsätter:

- Jag ser fram emot att bli en del av laget och klubben, och jag kommer jobba hårt för att komma till rätta snabbt. Det är fortfarande en bra period innan första matchen i Superligan, så jag kan lära känna mina lagkamrater och spelstilen.

FCK skriver också i pressmeddelandet att man har en köpotion inskriven i avtalet med Schalke 04. Man specifierar dock inte vad summan för att köpa loss svensken är.

I Bundesliga blev det elva framträdanen och inget mål den här säsongen för Jordan Larsson.

F.C. Copenhagen have agreed a loan deal with Swede Jordan Larsson from Schalke 04 for the rest of the season. The agreement includes an option to make the transfer permanent. #fcklivehttps://t.co/WIewuQ4l2W