Officiellt: Wilshere lämnar Århus

Det var i slutet av februari som den förre Arsenal-stjärnan Jack Wilshere skrev på för danska Århus. 30-åringen tecknade då ett kontrakt till sista juli, med en option om förlängning med ytterligare ett år.

En option som parterna har valt att inte utnyttja.

På onsdagen meddelar nämligen Århus att man gemensamt med Wilshere har kommit överens om att inte fortsätta samarbetet. Mittfältaren är därmed fri att skriva på för en annan klubb som bosman i sommar.

- Vi vill alla tacka Jack för hans tid i AGF. Det har varit ett stort nöje att få jobba med honom och uppleva honom dela med sig av sina erfarenheter från en mycket speciell karriär. Men sin självsäkra personlighet och jordnära inställning har han gjort stort intryck på alla i klubben. Vi önskar honom all lycka i framtiden, säger sportchef Stig Inge Bjørnebye till klubbens hemsida.

Nyligen rapporterade Evening Standard att Wilshere har fått erbjudande om att bli tränare i Arsenals akademi. Enligt tidningen är Arsenal på jakt efter en ny U21- och U23-tränare, och då ska Londonklubbens akademichef Per Mertesacker har fört samtal med 30-åringen.

Totalt spelade Wilshere 14 matcher i Årshus-tröjan. Utöver Arsenal har han även representerat Bolton, West Ham och Bournemouth i karriären.

