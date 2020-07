Sparsamt med speltid - Papagiannopoulos stänger inte dörren för flytt: "Men inte upp till mig om det ska hända något"

Sotirios Papagiannopoulos har haft svårt att ta en ordinarie tröja i FCK under våren och sommaren. Själv stänger "Sotte" inte dörren för en flytt om speltiden uteblir. - Jag känner att jag vill spela. Det är det viktigaste, säger mittbacken till Fotbollskanalen.

Sotirios Papagiannopoulos blev förra året dansk mästare med FC Köpenhamn, och var ordinarie i lagets backlinje under stora delar av hösten 2019. Men under våren har 29-åringen haft svårare att ta en ordinarie tröja, och under mästareskapsserien har han gjort två inhopp och suttit bänkad fyra hela matcher av totalt sex.

- Det flöt på bra hela hösten. Det gick hur bra som helst, men det har gått lite tyngre under det nya året och efter coronauppehållet har det inte varit så mycket speltid. Det är lite upp och ner, säger Papagiannopoulos till Fotbollskanalen.

Fyra matcher återstår av den danska ligasäsongen.

- Sedan får man sätta sig ner och se vad som händer. Jag är nöjd här, men vi får se, säger han.

Tidigare i år ryktades inte minst Djurgården vara intresserat av Papagiannopoulos, efter att man sålt Marcus Danielson till Kina.

- Det snackas en hel del. Jag vet inte så mycket, faktiskt. Det börjar ju pratas så fort ett lag behöver en mittback. Det pratas mycket, men det är inte upp till mig om det ska hända något, säger Papagiannopoulos.

Om det inte öppnar sig med speltid i FCK är Papagiannopoulos inte främmande för att återvända till allsvenskan.

- Ja, jag känner att jag vill spela. Det är det viktigaste. Sedan får man se om det är i Köpenhamn eller någon annanstans. Jag värderar speltid högt.

Nu spelas ju EM nästa sommar och det är ett helt år till för att visa upp sig. Hur mycket finns det i bakhuvudet när du tänker på framtiden?

- Det kommer alltid ligga någonstans där i baktanken. Men det viktigaste är ju att spela bra och göra det bra, då kommer man vara med i de diskussionerna. Det är det som är målet.