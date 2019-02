Succé för Carlgren - har flest nollor i danska ligan: "Jag har steppat upp"

Under söndagen spelade Randers sin första ligamatch efter vinteruppehållet. Då blev det seger med 3-0 borta mot Ålborg. I mål stod Patrik Carlgren, som i och med resultatet hållit nio nollor i ligan den här säsongen. Det är flest nollor av alla målvakter i ligan.

- Jätteskönt med seger. Jag hade väl inte jättemycket göra, men fick göra någon frisparksräddning i ett viktigt läge av i matchen. Jag tycker att vi dominerade matchen och var det bättre laget, säger han.

Hur ser du på att du nu hållit nio nollor, flest i ligan?

- Det är såklart jätteskönt för självförtroendet, att jag visar att jag är en bra målvakt. Sen är det klart att det är hela lagets förtjänst, men jag har ju varit delaktig och det känns jätteskönt. Det är fantastiskt skönt att spela matcher igen och visa att jag håller en bra nivå.

Vad ligger bakom det här?

- Personligen har jag steppat upp några nivåer. Jag har ju inte spelat mycket det senaste ett och ett halvt året och det är klart att det tagit lite tid att komma in i matchtempo och så vidare. Det är bara att acceptera. Jag har känt ett stort förtroende från vår tränare, målvaktstränare och alla här. Så jag har själv steppat upp, men sen försvarar vi oss mycket bättre än vad vi gjort tidigare. Vi släppte in många mål några matcher i rad tidigare under säsongen och då sa vi bara: "Nästa match ska vi hålla nollan och ha koll på defensiven". Vi hade ett bra samtal i laget och sedan dess har vi gjort det jättebra försvarsmässigt.

Förra säsongen fick Randers slita hårt för att hålla sig kvar i den danska högstaligan men den här säsongen går det bättre. Carlgren beskriver att spelarna "brinner för laget".

- Vi är verkligen ett lag, säger han.

För tillfället ligger Randers delad trea och eftersom de sex bästa lagen går till slutspel har de nu en bra chans att knipa en av de platserna.

- Det vore ju dumt om vi inte siktade på topp sex nu, men vi tar en match i taget. Det vore verkligen jättebra om vi klarar det.

Efter en tid i turkiska Konyaspor, där han inte fick mycket speltid, har Carlgren hittat rätt i Randers. För åtta månader sedan blev han pappa, vilket han beskriver som "magiskt", "obeskrivligt" och "det bästa som har hänt", och just nu leker livet i Danmark.

- Vi trivs jättebra. Det är lite som att bo hemma i Sverige. Det var lite speciellt i Turkiet. Det var en upplevelse i sig, på alla sätt och vis. Men nu har jag det hur bra som helst och trivs jättebra. Det är en viktig faktor för att prestera på planen.

Tidigare har Carlgren varit en del av det svenska A-landslaget. Någon plats i truppen till årets januariturné blev det dock inte.

- Man vill ju alltid vara med i landslaget, oavsett vad det är för samling. Men jag har inte fokuserat så mycket på det. Jag har jobbat på att få mina matcher och komma tillbaka till en nivå där jag kan visa den målvakt som jag är. Gör man det tillräckligt bra så kan landslaget inte blunda för en, så det är bara att köra på och inte tänka så mycket på det.