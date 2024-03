Supportrar bortvisade - efter målfirande

Nordsjælland och Århus gjorde under fredagen upp i ett svenskmöte i semifinal i danska cupen. För hemmalaget startade Daniel Svensson, medan Felix Beijmo och Erik Kahl var med i AGF:s startelva på Right to Dream Park.

Första halvan av matchen var på flera olika sätt och vis händelserik.

AGF tog först ledningen genom Gift Links, innan Ibrahim Osman kvitterade i den 44:e minuten följt av att Tobias Bech gav bortalaget ledningen igen strax före halvtid.

Samtidigt meddelade även AGF - mitt under första halvlek - att supportrar blev bortvisade från sina sittplatser efter att ha firat lagets första mål.

"Vi kan med beklagande och stor förundran konstatera att flera supportrar på Right to Dream Park blev bortvisade för att ha jublat över årets mål. Vi vill gärna kompensera dem med fribiljetter till returmatchen", skrev AGF på X.

Enligt AGF-direktören Jacob Nielsen rör det sig om runt 40 supportrar som blev utkastade från arenan.

- Utifrån vad jag har hört är det över 40 fans som har blivit bortvisade från en neutral sektion för att de har firat ett jättefint mål. Jag tycker att det här är oetiskt för dansk fotboll, säger han till DR2.

I andra halvlek fick därefter Nordsjælland fira igen, då Andreas Schjelderup kvitterade till 2-2. Men det skulle bli fler mål, och i den 78:e minuten gav Frederik Tingager sitt Århus ledningen igen till 3-2, vilket också blev slutresultatet i matchen.

Returen spelas den 11 april på Ceres Park Arena.