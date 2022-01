Uppgifter: Cajuste klar för Ligue 1-klubb

Sveriges landslagsmittfältare Jens Cajuste, 22, ryktades redan i somras vara på väg bort från Midtjylland för en flytt till Ligue 1 eller Premier League, men blev kvar i Danmark.

Nu uppger Aftonbladet att Cajuste kommer flytta till den franska Ligue 1-klubben Reims i en övergång som ger Midtjylland över 100 miljoner kronor. Enligt Aftonbladet blir det därmed även Reims största värvning någonsin.

Cajuste kom till Midtjylland från Örgryte IS under 2018 och är den här säsongen noterad för tio matcher med den danska storklubben. Han har både varit med och vunnit den danska ligan och den danska cupen under sin tid i klubben.

Reims är i dagsläget på 14:e-plats i den franska högstaligan. Förra säsongen slutade även klubben på just 14:e-plats i ligaspelet.