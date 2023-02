Weberg vill få en nystart i Danmark - och under Agger: "Hans ord väger tungt"

Inför återkomsten i allsvenskan 2022 förändrades det mesta för Charlie Weberg.

Efter att ha varit en given startspelare i superettan året dessförinnan märkte mittbacken att så inte skulle bli fallet när Helsingborgs IF hade tagit steget upp till landets högstaserie. Indikationerna visade sig stämma, och när Jörgen Lennartsson fick sparken en bit in på säsongen gled han ännu längre ifrån startelvan - så pass långt att han bestämde sig för att genomföra en axeloperation och därmed "offra" hösten.

Som bekant åkte HIF ur allsvenskan i fjol och nu väntar spel i superettan, men inte för Weberg. På deadline day i tisdags blev det nämligen klart att 24-åringen lånas ut till HB Køge i danska andraligan.

- Det har varit några väldigt hektiska dagar för mig. När jag fick höra om intresset var det bara 48 timmar kvar av det danska transferfönstret, så det var snabba ryck från att jag fick samtalet till att allt blev av, berättar han för Fotbollskanalen.

- Intresset kom lite från ingenstans. När det är så kort tid kvar (av fönstret) förstår jag att det behöver gå snabbt eftersom det inte bara är mitt "ja" som behövs, utan klubbarna ska också komma överens och dokument ska fixas och så vidare. Men ja, det var ett snabbt beslut som togs.

Hur är det att behöva ta ett så viktigt beslut om ens framtid så snabbt?

- Det var en ny upplevelse för mig eftersom jag har varit i HIF hela mitt liv. Jag har gått på lån en gång tidigare (till Gais, 2020) men då var det en längre process, nu var det annorlunda. Hade det funnits mer tid att ta beslutet på hade jag tagit det, men jag vet hur fotbollsvärlden fungerar.

Hur blir det privat för dig att flytta så hastigt?

- Det blir en omställning i och med att det är ett korttidslån fram till i sommar, och därför kommer inte min sambo kunna flytta med mig. Hon kan inte släppa sitt jobb för ett lån på fyra månader. Så för första gången ska vi bo ifrån varandra, och det blir en omställning. Men det positiva är att det är mindre än två timmar till Helsingborg så det är lätt för oss att hälsa på varandra när vi har tid. Det kommer vi att lösa.

Redan tidigt under årets försäsong med HIF märkte Charlie Weberg att han inte ingick i Mattias Lindström och Alvaro Santos planer, berättar han. Tränarduons inställningen gjorde beslutet att lämna lättare.

- Ända sedan sommaren förra året har jag känt ganska tydliga signaler kring hur de tänker och ser på mig. Jag kände det förra året och jag kände det detta året också. Det har gjort att jag haft ögon och öron öppna för att kanske testa något annat, och nu kom en bra lösning som passade, säger 24-åringen.

Vad är det för signaler du har fått?

- Utan att gå in på detaljer så, ja… När man är fotbollsspelare märker man sådant. Man märker småsignaler. Det kan vara under träning eller match, eller vid samtal. Man får en känsla. Jag har ändå gjort en del superettan-säsonger och levererat, så jag kände inte att de var aktuellt att sitta på bänken där ett år.

Hur har senaste året varit för dig?

- Himla svängigt, faktiskt. Jag gjorde en väldigt bra säsong när vi tog oss upp till allsvenskan och jag fick personligen en bra start på 2022, även om vi som lag hade det tufft. Men det kändes som att jag kom in i det och kunde bevisa mig på allsvensk nivå. Men när Jörgen fick sparken och de nya tränarna kom in märkte jag snabbt att det blev en annan prioriteringsordning bland mittbackarna.

- Jag fick börja om från noll och visa mig en gång till. Det kändes inte som att jag nådde hela vägen fram där. Vi hade ingen samsyn på varken mig som spelare eller på min situation i laget.

Nu väntar alltså minst ett halvår av spel i HB Køge - under ledning av huvudtränare Daniel Agger.

Klingar namnet bekant? Inte konstigt, i så fall. Det är nämligen Liverpool-legendaren Agger, som har gjort 232 matcher för Merseysideklubben och som har 75 landskamper för Danmark på cv:t. Dessutom var han, likt Charlie Weberg nu är, en vänsterfotad mittback när det begav sig.

- Det ska bli väldigt kul, så klart. Jag hade ett telefonsamtal med honom innan flytten och när man hör honom förklara hur han vill att jag ska spela, hur han vill använda mig, hur han har studerat mig och vilka smådetaljer han tycker att jag kan utveckla… alltså, det är klart att man lyssnar när han pratar, säger Weberg.

- Och ja, det är klart att hans ord kanske väger lite tyngre än om någon annan säger det. Det är speciellt eftersom han också var en vänsterfotad mittback, vilket gör att det väger ännu tyngre. Jag tänker att ju mer rutin och erfarenhet man har från att ha spelat själv, desto mer kan man lära ut.

Du känner att han kan ge dig mycket när det kommer till din utveckling?

- Absolut, så är det absolut. När vi hade vårt snack var han tydlig med vad han såg i mig och hur han vill använda mig för att få ut mitt max. Det ger en självförtroende. Han har en assisterande (Lars Jacobsen, tidigare landslagsman) som också har en himla massa rutin. Det känns som att de har rätt många saker att erbjuda i klubben.

Weberg flikar in att han dock håller Chelsea.

Oj, blir det ett problem?

- Haha! Än så länge har vi bara haft ett samtal… så vi får väl se. Nej då, inget av lagen går särskilt bra just nu så vi kanske enas i stället.

Lånet innehåller ingen köpoption vilket betyder att Charlie Weberg enligt ursprungsplanen ska återvända till HIF i sommar. Kontraktet med Skåneklubben sträcker sig till slutet av 2023, men mycket kan hinna hända fram tills dess.

- Nu vill jag bara få så mycket speltid som möjligt i Danmark. Det är målet, säger han.

- Men jag vill också testa på en ny liga och ett nytt lag. Bygga nya erfarenheter. Jag tror att det kommer vara en bra upplevelse. Jag har en bra känsla inför kommande månaderna och jag tror att det kommer bli väldigt kul. Sen får vi se vad som händer.

HB Køge ligger på sjunde plats i danska andraligan.