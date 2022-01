Wesström om Eriksen: "Handlar inte om vad vi kan erbjuda i pengar"

Förre AIK-sportchefen och vd:n Björn Wesström inledde den 1 januari i år sitt arbete som fotbollsdirektör i den danska klubben Odense BK. I en intervju med BT berättar Wesström om hur han ser på den danske landslagsstjärnan Christian Eriksens situation.

- Hans val kommer att avgöras av hur han tror att han kan nå landslaget på bästa sätt. Är det i OB, ja, då är vi här. Det är inga problem, säger han till BT.

Christian Eriksen, som drabbades av hjärtstillestånd under EM förra sommaren, bröt nyligen med Inter, då han opererat in en hjärtdefibrillator, vilket inte är tillåtet att spela med i Italien. Eriksen har vid ett par tillfällen tränat på just OB:s anläggning, då han är född i Middelfart på Fyn och har en bakgrund i klubbens akademi.

Samtidigt har Eriksen uttalat sig om att han siktar på VM i Qatar senare i år och möjligen vill han därmed hellre spela på lite högre nivå ute i Europa.

Wesström menar att det är den danska klubbens sportchef Michael Hemmingsen som sköter kontakten med världsstjärnan.

- Michael är den som har den dialogen med både agent och spelare. Jag har ingen relation med Eriksen, så för mig är det bättre att någon som har det har dialogen med honom. Det är bättre för OB än för mig att presentera mig. En sådan övergång kan bara vara möjlig om den bygger på relationer, säger han och fortsätter:

- Det handlar inte om vad vi kan erbjuda i pengar. Han vet vad han kan få och vet på vilken nivå OB betalar. Det handlar mer om andra saker, om familjen och framtiden.

Eriksen har även kopplats ihop med klubbar som Ajax, Monaco och Tottenham. Nyligen uttalade sig Spurs-tränaren Antonio Conte så här om dansken:

- Jag har inte pratat med Christian senaste tiden. Det var kul att se honom på en plan igen, att se honom kicka med en boll. Vi pratar om en väldigt skicklig spelare, men speciellt en toppenmänniska, sa Conte enligt Football-Italia och fortsatte:

- Det som hände i somras var verkligen inte bra. Det var inte heller bra för personerna som har jobbat med honom och känner honom. Jag var rädd när det hände. Men nu, att se honom vara redo att spela fotboll igen är goda nyheter. För Christian är dörren alltid öppen.