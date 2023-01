Wesströms besked: Gigovic lär lämna

Armin Gigovic pausade sitt kontrakt med ryska Rostov, vilket har varit tillåtit på grund av kriget i Ukraina, och svensken var i höstas utlånad till danska Odense.

Mittfältaren, som spelar från start när Sverige möter Island på torsdagskvällen, berättade i onsdags att framtiden efter januariturnén är lite oviss och att det inte är säkert att han blir kvar i Odense (lånet har löpt ut). Däremot är han nästan på det klara med var han ska spela.

- Ja till 80-90 procent. Men jag vill inte säga vad om det nu inte blir så, sa Gigovic till Fotbollskanalen, och bekräftade att han inte lär återvända till Ryssland.

Och han ser inte ut att bli kvar i Odense. Det bekräftar Björn Wesström, klubbdirektör i den danska klubben, för bold.dk.

- Ser man till truppen nu så har vi tappat två spelare i form av Issam Jebali (såld till Gamba Osaka) och Gigovic, och de två har spelade väldigt många matcher från start. Det är klart att det är tapp för oss, men så är det alltid är, säger Wesström till sajten.

På frågan om Gigovic sagt att han inte vill vara kvar svarar Wesström:

- Så länge inte en spelare skriver under kontraktet som ligger på bordet så tolkar man det ju så.

20-åringen har gjort tio matcher för Odense, som tränar av Andreas Alm.

Gigovics kontrakt med Rostov sträcker sig till sommaren 2025.

Sverige-Island ses på Sportkanalen och C More. Matchen har avspark klockan 19.00 under torsdagen. Sändningsstart klockan 18.30.