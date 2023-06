Wikström om utlåningen, ägarturbulensen och framtiden: "Får se vad som händer"

Tidigare IFK Göteborg-talangen Rasmus Wikström, som lämnade för danska storklubben Brøndby under 2021, var skadad och fick knapp speltid under sin första säsong i Danmark, vilket gjorde att han inför förra säsongen gick på lån till Sønderjyske i danska andraligan.

Wikström fick gott om speltid och gjorde en bra säsong, men samtidigt klarade laget inte sitt stora mål om uppflyttning, då det ”bara” blev en tredjeplats i andradivisionen.

22-åringen tycker att det är lite blandade känslor med tanke på att Sønderjyske blev kvar i andraligan.

- Det var upp och ner. Det var en bra säsong för mig och något jag behövde med mycket speltid, samt ganska stort förtroende i ett lag som kämpade i toppen av andraligan. Vi hade ett klart mål om att gå upp och det var en rolig och spännande uppgift, men tyvärr lyckades vi inte ta oss upp. Vi var nära, men vi gick inte hela vägen. Annars var det en bra säsong för mig personligen, då jag fick spela, säger försvararen till Fotbollskanalen.

Annons

Vad utvecklade du främst under säsongen?

- Man får mer kött på benen när man får spela och då blir man än mer senior. Min fysik har blivit bättre och jag har lagt på mig några kilo, samtidigt som jag även har fått ta mer ansvar.

Nu är Wikström åter i träning med Brøndby och sitter sedan tidigare på ett kontrakt till sommaren 2025. Samtidigt vet han ännu inte om han kommer inleda nästa säsong med storklubben.

- Jag vet inte. Det jag vet nu är att jag är här och kör, och jag tycker att det har känts bra. Sedan får man se vad som händer, då det alltid kan hända grejer. Jag har två år kvar på mitt kontrakt, och jag är i en riktigt bra miljö här, men vi får se vad som händer.

Wikström har ännu inte haft några direkta samtal med klubbledningen om sin framtid.

- Jag pratade lite med tränaren, då han ringde och vi pratade lite om min utlåning. Han sa när vi skulle köra igång igen och så bara. Det har inte varit några speciella samtal, bara det.

Annons

Brøndby har i dagsläget en stor trupp med 31 spelare, och i dagarna har både tränaren Jesper Sørensen och fotbollsdirektören Carsten V. Jensen uttalat sig om att truppen behöver trimmas framöver till lite färre spelare inför nästa säsong.

Wikström menar att det, som vanligt, gäller att visa framfötterna under försäsongen.

- Just nu är det många som inte är här, då många varit på landslag, så nu är det inte en så stor trupp, men när man är lite halvt ny, som jag är då jag varit på lån, vill man såklart visa vad man går för, och så är det alltid. Varje gång man drar igång en ny säsong är folk på tårna. Det är bara att köra på. Jag tänker inte så mycket på det, utan kör på.

Vad vill du helst inför den kommande säsongen?

- Jag har inte så mycket annat att förhålla mig till än att köra på här, och sedan får man se var det slutar. Man får kanske ta ett snack med klubben om ett tag för att se vad som sägs. Det är det jag har att förhålla mig till nu, och då kör jag på det.

Annons

Wikström följde förra säsongen Brøndby på avstånd, då det var viss turbulens kring klubben och slutade med en femteplats i Superligan. I höstas fick nämligen Brøndby en ny majoritetsägare i Global Football Holdings, GFH, som består av privata investerare i USA och i Europa, vilket möttes av protester från supportrar. En del supportrar markerade genom att inte bidra till samma stämning som vanligtvis på lagets matcher, vilket resulterade i en annorlunda inramning på Brøndby Stadion.

Som följd av det skrevs nyligen ett ”värdeavtal” mellan klubben och supportrarna, "Fanafdelingen", gällande vissa punkter, däribland att klubben ska fortsätta spela i gult och blått, och att klubbnamnet och loggan inte får ändras framöver, precis som att klubbanställda ska arbeta i Brøndby kommun. I och med det väntas fler supportrar, om inte alla, stötta laget fullt ut på läktarplats nästa säsong.

Annons

- Jag såg det såklart i media när det kom, och när jag kollade på matcher. Jag såg och hörde att stämningen saknades som varit innan. Det är ju en helt fantastisk stämning, som de kan skapa på Brøndby Stadion, så jag märkte absolut att det saknades. Det är så jag följt det, och jag blev glad när det här avtalet hade nåtts. Nu hoppas vi på att få tillbaka dem till nästa säsong, så det kan bli samma elektriska stämning på hemmaplan som tidigare.

Wikström tror samtidigt att Brøndby åter siktar mot toppen till nästa säsong.

- Just nu är känslan att Brøndby kommer gå för det och för att vara med där uppe. Det är en bra klubb och vi har riktigt många spelare här, så det kommer absolut satsas. Jag har också hört uttalanden om att om spelare ska in, så ska det vara spelare som går in och är avgörande. Jag är övertygad om att målet är att slåss om de högsta placeringarna.