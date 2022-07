Englands besked: Wiegman smittad av covid-19 - missar Nordirland

Efter två raka segrar i EM-gruppspelet har England redan kvalificierat sig för kvartsfinal. På fredagskvällen ställs "The Lioness" mot Nordirland i den avslutande gruppspelsomgången, men då kommer man få klara sig utan förbundskaptenen Sarina Wiegman.

Wiegman har nämligen testat postivit för covid-19 och är satt i karantän på lagets hotell. I stället kommer assisterande förbundskapten Arjan Veurink att ta över huvudansvaret tillfälligt.

Tidigare har flera spelare smittats av coronaviruset under mästerskapet, bland annat Tysklands Lea Schüller och Nederländernas Vivianne Miedema.

Nordirland-England sänds på TV4 samt streamat på cmore.se, med avspark 21.00.

Wishing a speedy recovery to @Lionesses boss Sarina Wiegman, who has tested positive for Covid.



Assistant coach Arjan Veurink will lead the team for tonight’s #WEURO2022 game against Northern Ireland.