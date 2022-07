TV: Island utslaget - efter 1-1 mot Frankrike

Frankrike som alltså redan vunnit gruppen gjorde sex förändringar i startelvan jämfört med den elvan som startade när Frankrike vann mot Belgien.

Frankrike tog ledningen efter 44 sekunder när Melvine Malard placerade in bollen behärskat i målvaktens vänstra hörn. Just där och just då med 0-0 i den parallela matchen mellan Belgien och Italien var Island vidare på färre gula kort.

I upptakten av den andra halvleken tog dock Belgien ledningen och det innebar att Island inte längre var vidare på färre gula kort utan de var tvunget att gå framåt och jaga ett kvitteringsmål till att börja med för att hoppet om avancemang skulle leva vidare.

ANNONS

Kvitteringsmålet kom dock för sent för efter ett sent straffmål fram till 1-1 blåste domaren av matchen och Island fick aldrig någon chans att jaga ledningsmålet som skulle inneburit avancemang. Island och Italien är därmed utslaget ur EM.

Startelvor:

Island: S. Sigurdardottir - Arnadottir, Viggosdottir, I. Sigurdardottir, Gisladottir - Gunnarsdottir, Brynjarsdottir Vilhjalmsdottir - Jonsdottir, Thorvaldsdottir, Albertsdottir.

Frankrike: Peyraud-Magnin - Torrent, Tounkara, Renard, Bacha - Toletti, Bilbault, Mateo - Diani, Malard, Baltimore.