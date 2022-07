Uppgifter: Frankrikes storstjärna går en kamp mot klockan - kan missa kvartsfinalen

Frankrike säkrade under torsdagskvällen gruppseger efter 2-1 mot Belgien och kvalificerade sig således till kvartsfinal i EM i England. Men det var minst sagt en kostsam seger. Efter bara 17 minuter tvingades storstjärna Marie-Antoinette Katoto kliva av skadad.

Katoto löpte in i straffområdet, satte ner högerfoten och syntes direkt lyfta foten igen och ta sig om knät. Hon blev sedan sittandes och läkare kallades in på plan. Fransyskan haltade när hon gick av plan och tvingades utgå. In kom i stället Ouleymata Sarr.

På bänken syntes hon sedan med en ispåse på knät och i halvtid hoppade stjärnan på kryckor. Skadan ska ursprungligen ha uppkommit under en träning på onsdagen.

ANNONS

Efter matchen sa den franska förbundskapten Corinne Diacre att Katoto hade väldigt ont, men att det inte skulle röra sig om någon allvarlig skada.

Under fredagen kommer mer närgående besked från franska RMC Sport. Sajten skriver att Katoto vrickat knät och således gjort illa ett ligament. Samtidigt väntar kvartsfinal för "Les Bleus" om nio dagar, så storstjärnan går en kamp mot klockan.