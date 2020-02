16 år och tjänar 7000 kronor per månad - nu sägs "nye Gerrard" värderas upp till 600 miljoner

Mittfältaren Jude Bellingham tar för sig i Englands näst högsta liga, trots sin ringa ålder. 16-åringen har gjort 28 framträdanden i Championship den här säsongen, varav 21 starter, och levererat sju poäng (fyra mål och tre assist).

Enligt Daily Mail följs Bellingham av klubbar som Manchester United, Arsenal, Chelsea, Bayern München och Juventus. Tidningen rapporterar att supertalangen fortfarande har ett ungdomskontrakt med Birmingham värt 145 pund i veckan (drygt 7000 svenska kronor i månaden).

- Vi är medvetna om intresset runt honom. Han har haft ögon på sig sedan han var 13-14 år, säger Birminghams manager Pep Clotet enligt Daily Mail.

Den förre Malmö FF-assistenten fortsätter:

- Mot Middlesbrough var halva Europa här och tittade. Han är van vid det och jag är van vid det.

En person som är mäkta imponerad av Bellingham är den tidigare Liverpool- och Arsenal-spelaren Jermaine Pennant.

- Vad han kan uppnå i sin karriär är skrämmande. Han påminner mig om en ung Steven Gerrard, säger Pennant enligt Talksport.

Just Talksport beskriver 16-åringen som Englands "mest spännande unga talang sedan Wayne Rooney", och nämner en möjlig prislapp på 50 miljoner pund (625 miljoner kronor). Den summan har även tidningen The Sun pekat på som tänkbar, men att den inkluderar bonusar på 15 miljoner pund. The Times har rapporterat att Manchester United är berett att hosta upp 30 miljoner pund (375 miljoner kronor) för Bellingham.