Affären uppgavs klar - Brighton ger stark dementi: "Ingen överenskommelse har nåtts"

Brightons vänsterback Marc Cucurella har de senaste dagarna uppgetts vara nära en övergång till Chelsea. Nu är det klart, menar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Under tisdagskvällen skriver Romano på Twitter att Chelsea och Brighton nått en överenskommelse kring övergångssumman, som landar på 50 miljoner pund (600 miljoner kronor). Vidare ska spanjoren även vara överens med Londonklubben om de personliga avtalen, de kom parterna överens om under måndagsmorgonen.

Cucurella kommer att skriva på ett kontrakt till och med juni 2028 och i motsatt riktning skickar Chelsea den unge försvararen Levi Cowill, rapporterar Romano.

Men senare under onsdagskvällen kom en vändning i sagan. Brighton tog till sina sociala medier och gjorde tydligt att klubben inte kommit överens med någon klubb kring Cucurella.

"Tvärtemot vad visa felaktiga rapporter från olika medier ikväll, så har ingen överenskommelse nåtts med någon klubb gällande Marc Cucurella", skriver Brighton på Twitter.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Contrary to inaccurate reports from numerous media outlets this evening, no agreement has been reached with any club to sell Marc Cucurella.