Affären uppges klar - Eric Dier till Bayern München

Tottenham rapporteras värva den rumänske mittbacken Radu Dragusin, 21, från Genoa, och uppges nu sälja den engelske backen Eric Dier, 29, till Bayern München.

Efter en tids spekulationer uppger Sky-journalisten Florian Plettenberg under torsdagen att Dier kommer att ansluta till Bayern, då affären nu sägs vara helt klar.

Enligt Plettenberg kommer engelsmannen genomföra den obligatoriska läkarundersökningen i dag, torsdag, för en permanent flytt till Tyskland.

Plettenberg har även en film på när Dier anländer till München och säger följande:

- Det är en fantastisk klubb, säger spelaren i videoklippet, som är publicerat på X.

Bayern-tränaren Thomas Tuchel bekräftar senare att Dier är på väg till klubben, och kommer att genomföra medicinska tester i dag.

- Eric Dier är här i staden, och vi försöker att slutföra en övergång för att ha honom som alternativ som mittback. Vi får vänta till allt är klart, säger tränaren enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano.

Enligt Romano är övergångssumman på fyra miljoner euro, motsvarande 45 miljoner svenska kronor.

Dier kom till Tottenham från Sporting under 2014, och har sedan dess gjort 364 matcher med klubben. Den här säsongen är han noterad för fyra framträdanden.

