Agbonlahor öppnar upp om tidigare spelproblem: "Blir ett beroende"

Fotbollsspelare och betting har under den senaste tiden varit på tapeten, då bland andra Newcastle-stjärnan Sandro Tonali just nu är under utredning och riskerar avstängning i en italiensk spelhärva, samtidigt som Brentfords skyttekung Ivan Toney sedan tidigare är avstängd från spel i Premier League i England.

Nu öppnar tidigare Premier League-profilen Gabriel Agbonlahor upp om att han också har haft spelproblem. För hans del handlade det om poker.

- Det handlade inte om att vinna pengar, då jag vid den tidpunkten tjänade bra i Aston Villa. Det handlade mer om att jag var singel. Jag hade inga barn och bodde med ett par vänner, samtidigt som vi brukade avsluta träningarna ganska tidigt under Martin O'Neills ledning, då vi var klara vid runt klockan 12.30, säger han enligt Daily Mirror och fortsätter:

- Då gällde det att inte komma hem och ha tråkigt. Du slog på din laptop och spelade poker online och gick ibland till ett kasino kvällstid. Innan du visste ordet av var du på "The Palm Beach Casino" (ett kasino i London) och spelade poker med de stora killarna.

Agbonlahor menar att det finns ett mörkertal inom fotbollen, då spelare inte vill eller vågar berätta att de har problem med spel.

- Det blir ett beroende och så är det för många spelare. För mig var det aldrig att lägga pengar på fotboll, utan på poker, säger han.

Agbonlahor spelade i flera år i Aston Villa och gjorde 322 matcher i den engelska högstaligan, precis som tre A-landskamper med England. Han lade av under 2018.