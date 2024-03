Ahmedhodzic talar ut: Därför bar jag inte regnbågsbindeln

Men det positiva stannar där. Sheffield United har släppt in 74 mål hittills och befinner sig tio poäng från säker mark när tio omgångar återstår. Snittet på 2,64 insläppta mål per match är Premier League-erans sämsta försvarssiffra och till och med värre än Derbys, som snittade 2,34 insläppta mål per match.

