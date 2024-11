Alexander Isak utbytt efter smäll

Alexander Isak sköt blankt i Newcastles 2-0-förlust mot West Ham i måndags.

Nu skulle han revanschera sig när Crystal Palace stod för motståndet. Men Isak tvingades bryta i förtid.

Efter dryga tio minuter fick sig forwarden en körare i en duell med Tyrick Mitchell. Därefter grinade han illa och tog sig för höften. Och kort därpå satte sig Isak i gräset för att få behandling, vilket han fick både på och utanför planen.

Isak försökte sedan spela vidare, men smärtan var påtaglig. Efter lite mindre än 20 minuter spelade satte sig svensken ner i gräset på nytt och den gången var det färdigspelat. Harvey Barnes ersatte Isak i den 22:a minuten.

- Vi hoppas att han återhämtar sig snabbt, men vi vet inte, säger Newcastle-tränaren Eddie Howe enligt journalisten Jordan Cronin.

Howe tillägger även att han tror att det rör sig om en "kontaktskada" en smäll, snarare än ett muskulärt bekymmer.

The Chronicle uppger att Newcastle kan tvingas tänka om efter skadan på Isak. Svensken har haft vissa skadeproblem under säsongen precis som forwardskonkurrenten Callum Wilson haft. Därför spår tidningen att klubben kan komma att hämta in ytterligare en spjutspets i januarifönstret i stället för en mittback, där Crystal Palaces Marc Guehi tidigare varit högt upp på de svartvitas önskelista.

Matchen då?

Newcastle tog ledningen tidigt i den andra akten. Efter frisparksvariant stack Sandro Tonali in en genomstickare till Anthony Gordon. Gordon petade ett inspel mot målområdet och där svarade Marc Guehi för ett självmål.

1-0 stod sig länge. Men i den fjärde tilläggsminuten höll sig Daniel Munoz framme på ett inlägg och knoppade in kvitteringen. Mötet slutade 1-1.

Startelvor:

Crystal Palace: Henderson - Chalobah, Lacroix, Guehi - Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell - Sarr, Eze - Mateta.

Newcastle: Pope - Livramento, Schär, Burn, Hall - Tonali, Guimaraes, Willock - Joelinton, Isak, Gordon.