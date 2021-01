Allvarliga anklagelser mot City - ska ha fejkat jobb åt talangs pappa: "Jag gjorde ingenting"

Sajten The Athletic avslöjar under onsdagen graverande uppgifter gällande Manchester City och klubbens förehavanden under 2011. Det handlar om värvningen av den då 14-årige brasilianaren Gabriel Fernando Almeida som vid tillfället sågs som en av världens största talanger.

För sajten berättar spelarens pappa om hur han fick ett jobb som scout i klubbens akademi och att han fick en månadslön – utan att över huvud taget arbeta.

- Sanningen är att de betalade mig, men jag gjorde inget jobb. De lurade oss eftersom jag inte pratar engelska. De ordnade så att jag fick ta en kurs i scouting och jag fick sitta i klassrummet vid två tillfällen för att medverka på kursen.

Efter de två tillfällena blev det inte mer, förklarar han.

- Nej. Jag gjorde ingenting. Det var en lögn.

Enligt Almeida och hans far skapades rollen åt pappan enbart att kunna gå runt Fifas reglemente och betala ut ersättning till familjen trots att det enligt regelverket inte är tillåtet då spelaren är så ung. Att klubbar anställt närstående till unga spelare har hänt vid flera tillfällen. Men i fallet med Almeida utförde pappan alltså inte ens något arbete.

- De vet allt. De satte upp mig som en anställd. Det finns inte en chans att de inte visste om.

Sajten har tagit del av summorna som betalades ut till pappan och de låg varje månad på runt 1000 pund, vilket är betydligt mer än vad en akademiscout har vanligtvis.

Manchester City skriver i en kommentar till sajten att man nekar till anklagelserna.

Klubbens akademi straffades med miljonböter och värvningsförbud så sent som 2017 efter att det framkommit att man gjort framstötar mot två unga spelares familjemedlemmar.

Almeida själv har de senaste säsongerna spelat i den brasilianska ligan och förklarar att han väljer att träda fram för att varna andra.

- Eftersom det här är något jag varit med om så kanske folk kan lägga märka till det om det skulle hända dem, säger han.