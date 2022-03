Anvegård skadad - kan missa cupkvarten

Anna Anvegård har varit en viktig pelare i Everton under den senaste tiden. I senaste ligamötet med Leicester gjorde den svenska landslagsanfallaren två mål och en assist.

Men när det är dags för tungviktsmöte mot tabelltvåan Chelsea är det oklart om Anvegård kommer att komma till start.

Enligt Telegraph-journalisten Tom Garry ska svenskan ha åkt på en smäll mot huvudet. Klubben håller på att utvärdera och undersöka anfallaren och hoppas på att hon kan vara tillbaka redan till helgen när det är dags för kvartsfinal i cupen.

24-åringen har sedan tidigare haft problem med huvudskador och var borta två gånger i fjol på grund av hjärnskakning.

Everton's interim boss Chris Roberts says Anna Anvegard is a doubt for tomorrow's #FAWSL game v Chelsea after taking a knock to the head, but they're assessing her and hope she can be back for the weekend's cup quarter-final, if not before. Anvegard netted twice last time out