Arsenal bekräftar: Svensklöfte lånas ut igen

Svensklöftet Nikolaj Duus Möller, 19, lämnade för två och ett halvt år sedan Malmö FF för spel i Arsenals akademi. 19-åringen har ännu inte gjort någon A-lagsmatch och var i stället utlånad till tyska tredjeligalaget Viktoria Köln under senaste höstsäsongen.

Nu meddelar Arsenal att Duus Möller går på lån till den nederländska klubben FC Den Bosch, som spelar i den nederländska andraligan, över resten av säsongen.

Under hösten stod Duus Möller för tio matcher i den tyska tredjeligan.

Best of luck with FC Den Bosch, @NikolajdMoller 👊https://t.co/G4hm8lGU5L