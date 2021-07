Arsenal-mittfältare i omfattande bilolycka

Under förra säsongen var Arsenal-mittfältaren Ainsley Maitland-Niles utlånad till West Bromwich. Nu är 23-åringen tillbaka i klubben, men rykten i England gör gällande att han kan lämna Arsenal permanent.

Sent på onsdagskvällen uppmärksammades han i andra sammanhang. Mittfältaren var med om en bilolycka på M25 (motorvägen som sträcker sig runt London), med flera andra fordon - där hans bil välte och lade sig på sidan.

Enligt The Athletic har Arsenal bekräftat att 23-åringen klarade sig oskadd.

Maitland-Niles har gjort fem A-landskamper för England. trots det fick han inte plats i förbundskapten Gareth Southgates EM-trupp.

Arsenal star Ainsley Maitland-Niles in serious crash as car overturns on motorway https://t.co/XdD99Iw9Iu pic.twitter.com/lSxyXO5qe1