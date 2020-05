Arsenal straffas för diskriminering - får betala böter

År 2015 avskedade Arsenal en tränare, Robin Carpenter, i sitt U15-lag efter att denne berättat för klubben att han misstänkte att han hade autism. Saken blev en arbetsrättslig fråga och enligt Sky Sports blev det en förlikning i målet där Carpenter fick 17,500 pund i ersättning, ungefär 205 000 i dagens växelkurs.

Även det engelska förbundet, FA, har utrett ärendet och har nu också kommit fram till att Arsenal brutit mot förbundets bestämmelser. FA meddelar att Londonklubben gjort sig skyldigt till diskriminering när Carpenter avskedades. Arsenal ska betala 50 000 pund i böter, ungefär 590 000 kronor, och dessutom ska tre personer inom Arsenals organisation genomgå utbildning, enligt Sky Sports.

Arsenal har nekat till anklagelserna och uttrycker sin besvikelse över FA:s dom.

”Vi är väldigt missnöjda”, skriver klubben i ett uttalande enligt Sky Sports.

Arsenal Women FC has been fined £50,000 and members of its staff are required to undertake an education programme following a breach of FA Rule E4. Full statement: https://t.co/yTgQwU4JxB. pic.twitter.com/z4DUPv7q8v